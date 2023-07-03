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Kurban hissesi ile bin 800 kişiyi dolandırmışlar

Burksa'da Kurban Bayramı dolayısıyla çok sayıda kurban hissesi satışı yapan baba oğulun dağıttığı etlerin kokmuş olmasıyla başlayan soruşturmada dolandırıcılık olayı ortaya çıktı.

03 Temmuz 2023 Pazartesi 17:19
Kurban hissesi ile bin 800 kişiyi dolandırmışlar

Kurban hissesi ile bin 800 kişiyi dolandırmışlar

Bursa'da kurban kesmek için bin 800 kişiden, ortalama 7 bin 100 liradan vekalet alan et restoranı işleten Ali Açıkgöz (56) ile oğlu Enes Açıkgöz (31), vekalet aldıkları kişilere dini usullere uygun kesilmeyip, bozuk et verdikleri iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Daha önce 111 olan şikayetçi sayısı ise 235'e çıkarken, mağdurların zararının yaklaşık 1 milyon 700 bin TL olduğu belirtildi. Tutuklanan baba ile oğlunun ifadeleri ortaya çıktı.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir et restoranı işleten Enes Açıkgöz (31) ile babası Ali Açıkgöz (56), Kurban Bayramı için toplam bin 800 kişiyle anlaşıp kurban hissesi sattı. Kurban vekaleti alan işletme sahipleri, etlerin paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış bütün et şeklinde teslim edileceğini belirtti.

Kesilen kurbanlıkların etleri, bayramın birinci gününden itibaren hak sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Bayramın ikinci günü etlerini teslim almaya gelen kurban sahiplerinden bazıları ile firma sahipleri arasında, etlerin bozuk olduğu ve dini usullere uygun kesilmediği iddiaları üzerine tartışma çıktı.


İhbarla olay yerine polis, zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, restoranın soğuk hava deposunda koli içerisinde paketlenmiş kıyma, kuşbaşı ve sucuk gibi ürünlerin üretim ve paketleme yeri ile fatura ve taşıma belgelerinin eksik olduğu tespit edildi. Ayrıca deponun da ruhsatsız işletildiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 3 ton 800 kilogram et imha edildi.


İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI: BİN KİŞİDEN TALEP GELİNCE...

Etlerin dini usullere göre kesilmediğini ve bozuk olduğunu iddia eden hisse sahiplerinin  şikayeti üzerine, işletme sahibi Enes Açıkgöz ile yanında yönetici olarak çalışan babası Ali Açıkgöz polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin yaptıkları savunmalarında, "Biz, et restoranı işletiyoruz. Kurban Bayramı öncesi her biri 7’şer kişiden oluşmak üzere toplam 980 kişiye, 7 bin 100 lira karşılığında et vermek için anlaşıp, onların vekaletlerini aldık. Bu kurbanları kesip hak sahiplerine  paket halinde teslim ettik.

Daha sonra yaklaşık bin kişiden gelen talep üzerine, Ankara'da bir şarküteri ile anlaşıp kendilerinden 22'şer kiloluk paketler halinde et istedik. Bize gelen bu etleri dağıtacağımız sırada hak sahipleriyle, 'Etler bozuk' ve 'Kurbanlık usule uygun kesilmedi' gerekçesiyle tartışma yaşadık. Biz kimseyi dolandırmadık" dediği öğrenildi.

Mağdur olduğunu söyleyen 111 kişinin şikayeti üzerine adliyeye çıkarılan baba ve oğlu, 'Dini duyguları sömürerek dolandırıcılık' suçundan çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 111 olan şikayetçi sayısı son iki günde 235'e yükselirken, mağdur olan kişilerin maddi zararının yaklaşık 1 milyon 700 bin TL olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıKurban Hissesi
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