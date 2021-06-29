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Kurşun yağdırdığı eşine, duruşmada aşkını ilan etti

İstanbul'da, kanıyla kendisini vuran kişinin adını yazan Nurtaç Canan’ın eşi Ragıp Canan’ın yargılamasına devam edildi. Tahliyesini isteyen sanık, “Ben eşime kendimi affettirmek, gönlünü almak istiyorum. Bunun için de sizden yardım istiyorum” dedi

29 Haziran 2021 Salı 14:18
Kurşun yağdırdığı eşine, duruşmada aşkını ilan etti

Kurşun yağdırdığı eşine, duruşmada aşkını ilan etti

İstanbul Zeytinburnu'nda silahla vurularak yaralanan ve kanıyla kendisini vuran kişiyi yazan Nurtaç Canan'ın eşi Ragıp Canan’ın yargılamasına devam edildi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, müşteki Nurtaç Canan ile oğlu Furkan ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ragıp Canan duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri aracılığıyla bağlandı.

"EŞİME SEVGİLERİMİ SUNUYORUM"

Edinilen bilgilere göre mahkeme heyetini selamlayarak söze başlayan Ragıp Canan, “Sayın eşime en derin sevgilerimi sunuyorum. Hata benim, bütün suç benim. Eşimle her hafta telefonla konuşuyoruz. Biliyorum onun bana kalbi kırılmış, ona hak da veriyorum. Benim gayem eşimi sadece korkutmaktı. İşyerimize ait pos cihazını almakla tehdit ettiği ve benden habersiz bilet aldığı için bir anlık öfkeyle bunu yaptım.


"BİRBİRİMİZE BİR ÖMÜR VERMİŞİZ"

Zaten eşimin bacağında kanı görünce hemen oğlumu aradım. Ambulans ve oğlum eve girebilsin diye kapıyı açık bıraktım. Öldürme niyetim yoktu. Eşim şikayetinden vazgeçse de geçmese de ben onu seviyorum ve saygı duyuyorum. Biz düşman değiliz. Kolay mı birbirimize bir ömür vermişiz. Ortak bir fidanımız var. Eşim benim kıymetlimdir. Bir anlık aptallıktı. Ben eşimi çok seviyorum.

PİŞMANLIKTAN FAYDALANMA İSTEĞİ

Bilerek, isteyerek yapmadım. Ben eşime kendimi affettirmek, gönlünü almak istiyorum. Bunun için de sizden yardım istiyorum. Terör örgütüne bağlı birisi karşınıza geçip, pişmanım deyince pişmanlıktan yararlanıp affediyorsunuz. Ben de eşini çok seven biri olarak pişmanım diyorum. Benim pişmanlığım sonsuz ve vicdan azabına dönüşen bir pişmanlıktır


"EŞİM BENİM BAŞIMIN TACI"

Eşim benim başımın tacı. Ben de çok mağdurum. Hepimiz bir tarafa düştük. Esnafım ve işyerim kapalı. 13 aydır içerideyim. Tahliyemi istiyorum” dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı, “Mağdurun Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek olan raporu beklensin, varsa diğer eksiklikler giderilsin” diyerek sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Ragıp Canan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, Nurtaç Canan'ın vurulmasına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen raporun gelmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için mahkemeyi erteledi.

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KurşunYağdırdıSaldırı
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