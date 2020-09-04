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Kuruyemiş fabrikasında patlama, 2 işçi can verdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan kuruyemiş fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama ve ardından çıkan yangında 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

04 Eylül 2020 Cuma 06:10
Kuruyemiş fabrikasında patlama, 2 işçi can verdi

Kuruyemiş fabrikasında patlama, 2 işçi can verdi


Tüpten sızan gaz yüzünden meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. 2 işçi hayatını kaybederken 3 işci hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre; saat 18.15 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Kale Mahallesi 19 Mayıs Caddesinde faaliyet gösteren kuruyemiş ve kuru bakliyat fabrikasında bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada başlayan yangın hızla büyüdü.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal ederek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan 1’i kadın 3 işçi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.


Yangının kontrol altına alınmasının ardından içeride mahsur kaldığı öne sürülen 2 işçi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. İHA'nın haberine göre; yapılan aramada kayıp oldukları belirtilen H.A. ve S.Y. isimli işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. İki işçinin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Patlamayı haber alır almaz yakınlarının ekmek parası için çalıştığı fabrikaya koşan vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olmadı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, işçi yakınlarının yangın bölgesine geçmelerine izin verilmedi.

Tüpten sızan gazın neden olduğu ileri sürülen patlama ve ardından çıkan yangında, fabrikanın bir bölümü tamamen kullanılamaz hale geldi. Büyük maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
PamukkaleDenizli
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