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Kurye Yunus Emre'yi öldüren Somalili Türkiye'ye gelecek mi?

Kamoyunun baskısı sonuç veriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç çok değil 3 gün önce 'Gündem Gazze Arkadaşım' diyerek Kurye cinayetine yanıt vermekten kaçınırken bugün canlı yayında gelişmeler hakkında bilgi verdi.

14 Aralık 2023 Perşembe 11:38
Kurye Yunus Emre'yi öldüren Somalili Türkiye'ye gelecek mi?






Kurye Yunus Emre'yi öldüren Somalili Türkiye'ye gelecek mi?



Türk vatandaşını kendi ülkesinde trafikte ezerek kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yaşanan gelişmelere sosyal medya ve kamuoyunun baskısı sonucu Ankara sonunda uyandı. Hükümete özellikle de Adalet Bakanlığı'na yönelik eleştirilere cevap vererek açıklama yapan Yılmaz Tunç, ülkesine kaçak zanlının yargı önüne çıkacağını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da 30 Kasım'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, "Sanığın Türkiye'ye getirilerek yargılanması söz konusu. Yargının yıpratılmasına müsaade edemeyiz" dedi.

"TÜRKİYE'YE GELMESİ SÖZ KONUSU"

Bakan Tunç'un gündeme ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"Bu tür durumlarda özellikle hassasiyetle davranılmalı ve gerekli tedbirler alınmalı. Soruşturma başlatıldığını ifade etmek istiyorum. Bizim önceliğimiz her şeyden önce kendi vatandaşımız. Vefat eden vatandaşımızın hakkını, hukukunu korumak vazifemizdir. Bir tahliye kararı verilmiş ama tekrar müdahale edildi, ikinci raporda sürücü kusurlu çıktı. Bu iki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için dosya adli tıbba gönderildi. Oradan rapor bekleniyor. Bu süreç içerisinde Somali adli makamlarıyla da görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de sanığın Türkiye'ye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu olacak. Hiçbir vatandaşımızı bir yabancı karşısında hakkının, hukukunun kaybedilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Biz vatandaşımızın savunmasını sonuna kadar takip edeceğiz. Hakkaniyetinin ortaya çıkması için çalışacağız. Somali Adalet Bakanı ile de bizzat görüştüm. Onlar da iyi niyetle baktılar olaya. Yakın bir süreç içerisinde özellikle yargılama süreci başlamış olacak. Tabi adli tıptan gelecek rapor çerçevesinde tabiiki takdir yargımızındır."

HAKEME YUMRUKLU SALDIRI

"Sporda şiddete dair kanunda önemli yaptırımlar var. Yeniden bir değerlendirme yaparak, cezalarda caydırıcılığı sağlayarak sporda şiddet kanunumuzda bir takım değişiklik olması gerektiğini tespit ettik. Taraflarla görüşmelerimizi sürdürüeceğiz, hazırladığımız taslağı Meclis'e sunacağız. Olayın hemen ardından gecikmeksizin adli soruşturmamızı başlattık. Sonrasında da tutuklama kararına başvuruldu. Bundan sonraki süreçte de yargılamasını takip edeceğiz. İlgili bakanlıklarımız çalışmalarını sürdürecek."

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da 30 Kasım’da Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh'in kullandığı resmi plakalı otomobil, motokurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan Sheikh ise polis tutanağında ‘Motokurye hatalı gösterildiği’ için karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda ise Somali cumhurbaşkanının oğlu Mahmut, ‘asli kusurlu’ bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahmut hakkında yakalama kararı verse de şüphelinin 2 Aralık’ta yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı. 

Son Güncelleme: 14.12.2023 11:56
Anahtar Kelimeler:
KuryeKurye CinayetiSomali
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