Kurye Yunus Emre'yi öldüren Somalili Türkiye'ye gelecek mi?
Türk vatandaşını kendi ülkesinde trafikte ezerek kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yaşanan gelişmelere sosyal medya ve kamuoyunun baskısı sonucu Ankara sonunda uyandı. Hükümete özellikle de Adalet Bakanlığı'na yönelik eleştirilere cevap vererek açıklama yapan Yılmaz Tunç, ülkesine kaçak zanlının yargı önüne çıkacağını söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da 30 Kasım'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, "Sanığın Türkiye'ye getirilerek yargılanması söz konusu. Yargının yıpratılmasına müsaade edemeyiz" dedi.
"TÜRKİYE'YE GELMESİ SÖZ KONUSU"
Bakan Tunç'un gündeme ilişkin açıklamaları şu şekilde:
HAKEME YUMRUKLU SALDIRI
"Sporda şiddete dair kanunda önemli yaptırımlar var. Yeniden bir değerlendirme yaparak, cezalarda caydırıcılığı sağlayarak sporda şiddet kanunumuzda bir takım değişiklik olması gerektiğini tespit ettik. Taraflarla görüşmelerimizi sürdürüeceğiz, hazırladığımız taslağı Meclis'e sunacağız. Olayın hemen ardından gecikmeksizin adli soruşturmamızı başlattık. Sonrasında da tutuklama kararına başvuruldu. Bundan sonraki süreçte de yargılamasını takip edeceğiz. İlgili bakanlıklarımız çalışmalarını sürdürecek."
NE OLMUŞTU?
İstanbul’da 30 Kasım’da Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh'in kullandığı resmi plakalı otomobil, motokurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan Sheikh ise polis tutanağında ‘Motokurye hatalı gösterildiği’ için karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda ise Somali cumhurbaşkanının oğlu Mahmut, ‘asli kusurlu’ bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahmut hakkında yakalama kararı verse de şüphelinin 2 Aralık’ta yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.