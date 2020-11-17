Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kuryenin iğrenç hareketi vatandaşların sert tepkisine neden oldu

Sorumsuz kuryelerin neden olduğu skandallara bir yenisi daha eklendi. Bu kez apartman merdiveninden gelen kötü kokunun peşine düşen vatandaşlar güvenlik kamerasını kontrol edince büyük şok yaşadı.

17 Kasım 2020 Salı 18:50
Kuryenin iğrenç hareketi vatandaşların sert tepkisine neden oldu

Kuryenin iğrenç hareketi vatandaşların sert tepkisine neden oldu

Kimi getirdiği yemeğe tükürdü, kimi su bidonuna tecavüze yeltendi, kimisi tacizci çıktı. Polise direnen de oldu, maske yüzünden vatandaşlarla tartışan. Son olay ise vatandaşları tam anlamıyla şoke etti.

İstanbul Beşiktaş'ta, bir eve yemek siparişi getiren kuryenin, apartmandan ayrıldığı sırada merdivenlere idrarını yaptığı iddia edildi. Kuryenin pantolonunu sıyırdığı anlar apartman içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.


İstanbul Beşiktaş'taki olay, Türkali Mahallesi Gazi Refik Sokak'taki bir apartmanda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. 

İDRAR KOKUSU İLE ORTAYA ÇIKTI

Apartman sakinlerinden biri internet üzerinden yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı. Kuryenin apartmandan ayrılmasından kısa bir süre sonra bina sakinlerinden biri idrar kokusu aldı. 

Dairesinden çıkarak kokunun yoğunlaştığı yere doğru yönelen apartman sakini, apartman merdivenlerinde idrar gördü. Hemen güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakini, yemek siparişi getiren kuryenin apartmandan ayrıldığı sırada merdivenlerde pantolonunu sıyırdığını fark etti. 

Bina sakini, kuryenin apartman merdivenlerine idrarını yaptığı iddiasıyla yemek siparişi verilen firmaya şikayette bulundu. Firmanın ise olayı kabullenerek kurye hakkında gerekli işlemin yapılacağını söylediği öğrenildi.  Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki topladı.
 

McDonalds kuryesi maskesiz servise çıktı, polise direndi
McDonalds kuryesi maskesiz servise çıktı, polise direndi
Motosikletli kuryeyi öldüren katil magandalara lanet yağdı
Motosikletli kuryeyi öldüren katil magandalara lanet yağdı
Karabağlar'da kanlı pusu, 2 kişi katledildi
Karabağlar'da kanlı pusu, 2 kişi katledildi
Kayseri'de organize işler çetesi
Kayseri'de organize işler çetesi
Beyoğlu'nda kurye soygunu: Yaralı kurye soygun ekibinden çıktı
Beyoğlu'nda kurye soygunu: Yaralı kurye soygun ekibinden çıktı
İstanbul'un göbeğinde 300 bin dolarlık soygun
İstanbul'un göbeğinde 300 bin dolarlık soygun
Robot kurye Pekin sokaklarında hizmete başladı
Robot kurye Pekin sokaklarında hizmete başladı
Seda Tripkoliç çetesi için şok karar
Seda Tripkoliç çetesi için şok karar
Anahtar Kelimeler:
Kurye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı gazetesi kurmuş | Böylesi ilk kez görüldü
Cumhurbaşkanlığı gazetesi kurmuş | Böylesi ilk kez görüldü
Mardin'de PKK bombacısı yakalandı | Alçılı kolda alçak tuzak
Mardin'de PKK bombacısı yakalandı | Alçılı kolda alçak tuzak
Bilgisayar oyunu yüzünden vahşet | Oyunda ölüm cinayete neden oldu
Bilgisayar oyunu yüzünden vahşet | Oyunda ölüm cinayete neden oldu
Ankara'da hastane çalışanlarına çirkin saldırı
Ankara'da hastane çalışanlarına çirkin saldırı
Sanki Uganda Esenyurt'a taşındı | Eğlence mekanları onlara kaldı
Sanki Uganda Esenyurt'a taşındı | Eğlence mekanları onlara kaldı
Enişteden baldızına foto montajlı şantaj tuzağı
Enişteden baldızına foto montajlı şantaj tuzağı
Çocuk parkına PKK sembolü | 2 müdür görevden alındı
Çocuk parkına PKK sembolü | 2 müdür görevden alındı
Tuğba Tokbaş cinayeti | Sevgilisi suçunu itiraf etti
Tuğba Tokbaş cinayeti | Sevgilisi suçunu itiraf etti
Çocuk babasının resmini 'Kadın gibi' çizmiş
Çocuk babasının resmini 'Kadın gibi' çizmiş
Çürük meyvelerden meyve suyu görüntüsü mide bulandırdı
Çürük meyvelerden meyve suyu görüntüsü mide bulandırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim