Kuryeyi kazayla öldüren Somali cumhurbaşkanının oğlu kaçtı



Türk yurdu, elin afganlısı, suriyelisi, pakistanlısı tarafından adeta istila edilirken, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu VIP şahsiyet, Türkiye Cumhuriyeti yollarında Türk vatandaşını ezerek kaçtı. Yanlış tutanak düzenlendiği gerekçesiyle elini kolunu sallaya sallaya karakoldan çıkıp giden şahıs sırra kadem bastı. Arabın, peştunun, afganın sınırları delik deşik edilmiş ülkede el üstünde tutulurken, Türkiye'de, Türk evladının hakkını aryan hukukçu, kaçan zanlının akibeti hakkında resmi makamlardan cevap bekliyor.

İstanbul’da 30 Kasım’da Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında bir diplomata ait olduğu iddia edilen otomobil, motokurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarptı. Bu kazada ağır yaralanan Göçer, İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 6 gündür yaşam mücadelesi veren Göçer yaşamını yitirdi.

Motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobilin ise Somali Konsolosluğu’na ait olduğu, aracı ise Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud’in kullandığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanının oğlu polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

İLK TUTANAK HATALI TUTULMUŞ

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konuya ilişkin yaptığı açıklamada kazada tutulan ilk tutanağın hatalı olduğunu ve bu nedenle şüphelinin serbest bırakıldığını ileri sürdü.'nden“Görüntülerden anladığımız kadarıyla kurye Yunus Emre Göçer’in herhangi bir kusuru yok, konsolosluk aracının hızlı bir şekilde çarpması sonucunda kazanın gerçekleştiğini görüyoruz. Arkadan çarpan karşı taraf olmasına karşın polisin tuttuğu ilk tutanakta kusur Göçer’e kusuru atfetmiş. Bundan dolayı bir tutulama olmadı. Savcılık bu hatadan dolayı tekrardan bilirkişi raporu hazırlatacak. Kaçtığına yönelik şüphelerimiz var. Tedbir amaçlı tutuklanabilirdi. Ancak hatalı tutanak nedeniyle tutuklama söz konusu olmadı” ifadelerini kullandı.

Diplomatik dokunulmazlık tartışmalarına ilişkin de bilgi veren Çimen, “Diplomatik dokunulmazlık konusuyla ilgili bilgi bekliyoruz. Bazı ülkeler ve Türkiye arasında suçlu iadesine ilişkin anlaşmalar oluyor. Somali ile aramızda nasıl bir anlaşma var henüz bilmiyoruz. Ama en nihayetinde burada bir ceza alırsa bu ceza infaz edilir. Ancak şu an Türkiye’de olup olmadığını bilmiyoruz. Asıl çekincemiz yargılama sürecine ilişkin değil yurtdışına kaçmasıdır. Büyük ihtimalle de yurtdışına kaçmıştır” dedi. Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi



