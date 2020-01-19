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Kütahya'da defineci operasyonu | Kaçakçılar sanki müze kurmuş

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda bir müzeden daha fazla antika eşya ele geçirildi. Polis ekipleri 5 bin 350 tarihi eseri tasnif etmeye çalışıyor.

19 Ocak 2020 Pazar 19:16
Kütahya'da defineci operasyonu | Kaçakçılar sanki müze kurmuş

Kütahya'da defineci operasyonu | Kaçakçılar sanki müze kurmuş


Kütahya polisi tarafından düzenlenen bir operasponda orta ölçekli bir müzeye yetecek kadar tarihi eser ele geçirildi. Değişik dönemlere ait 5 bin 350 tarihi eserin sayım ve tasnifi halen devam ederken kaçakçıların sorgusunda önemli bilgilere ulaşıldı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.K. ve M.Ö.'nün tarihi eser topladığı ve apart dairelerinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti Yaklaşık 20 gün izlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri, apart dairelerde çeşitli dönemlere ait eser niteliği taşıyan 1 heykel, 4 bin 219 sikke, 580 süs eşyası, 10 savaş ok ucu, 26 insan ve hayvan figürü, 176 yüzük, 24 bilezik, 57 kolye, 17 haç, 36 savaş/ tarım aleti, 60 ayna, 24 mühür, 7 gözyaşı şişesi, 3 taş obje, 110 toprak testi ele geçirdi.

Tarihi eserler incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, gözaltına alınan O.K. ve M.Ö. geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü.

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