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Kütahya'da Üfürükçü hocaya cinsel taciz suçlaması

Psikolojik sorunları olan iki kadının yardım istediği üfürükçü hocanın cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. 

28 Ağustos 2020 Cuma 16:29
Kütahya'da Üfürükçü hocaya cinsel taciz suçlaması

Kütahya'da Üfürükçü hocaya cinsel taciz suçlaması 

Halkın dini duygularını istismar eden H.A. adlı üfürükçü hoca iki kadının şikayeti üzerine cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. 
Kütahya'da, psikolojik rahatsızlığı bulunanları tedavi ettiği öne sürülen ve 'üfürükçü hoca' olarak tanınan H.A. (67),2 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Taciz iddialarını kabul etmeyen H.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Kütahya'da, 'üfürükçü hoca' olarak tanınan H.A. (67),2 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Kütahya´da oturan H.U. (23) ve halası G.A. (42),uzun süredir gördükleri psikolojik tedaviden sonuç alamayınca halk arasında 'üfürükçü hoca' olarak bilinen H.A.'nın Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki evine gitti. İddiaya göre H.A., farklı zamanlarda para karşılığında yaptığı seanslarda 2 kadına cinsel tacizde bulundu.

Kadınların şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.A., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Taciz iddialarını kabul etmeyen H.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüpheli H.A.'nın yapılan kontrolünde taahhüt ettiği borcunu ödemediği gerekçesiyle hakkında 'yakalama emri' olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

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