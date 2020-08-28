Kütahya'da Üfürükçü hocaya cinsel taciz suçlaması
Halkın dini duygularını istismar eden H.A. adlı üfürükçü hoca iki kadının şikayeti üzerine cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.
Kütahya'da, psikolojik rahatsızlığı bulunanları tedavi ettiği öne sürülen ve 'üfürükçü hoca' olarak tanınan H.A. (67),2 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Taciz iddialarını kabul etmeyen H.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
Kütahya'da, 'üfürükçü hoca' olarak tanınan H.A. (67),2 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Kadınların şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.A., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Taciz iddialarını kabul etmeyen H.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan şüpheli H.A.'nın yapılan kontrolünde taahhüt ettiği borcunu ödemediği gerekçesiyle hakkında 'yakalama emri' olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.