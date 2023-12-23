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Kuzey Irak'ta 12 şehidimiz var | Bölgede operasyon sürüyor

Terör örgütüne yönelik operasyonların yoğunlaştığı Kuzey Irak'ta hayatını kaybeden askerlerimizin sayısı 12'ye yükseldi

23 Aralık 2023 Cumartesi 20:21
Kuzey Irak'ta 12 şehidimiz var | Bölgede operasyon sürüyor






Kuzey Irak'ta 12 şehidimiz var | Bölgede operasyon sürüyor



Kuzey Irak'ta dün gece 3 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası, can kaybımız önce 6, ardından 12'ye yükseldiği duyuruldu. Yeni kurulan üs bölgesine düzenlenen saldırı sonrası 12 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Saldırıda yaralanan askerlerimizin kendi ihtisas sağlık kurumları yerine sivil hastanelere gönderilip gönderilmediği henüz bilinmiyor.


Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlığın dün yaptığı açıklamayla birlikte Şehit sayısı 12'ye yükseldi.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB),  Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.


Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir. 

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralımıza da acil şifalar dileriz."


2 GÜNDE 12 ŞEHİT!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün akşam yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'ta 6 askerimizin şehit olduğu bildirilmişti. Bakanlığın, yaptığı son açıklamayla birlikte şehit sayısı 12'ye yükseldi.

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