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KYK yurdunda asansör skandalı | 45 dakika mahsur kaldılar

KYK yurtlarında asansör skandalı bitmiyor, bu kez Ordu Mehmet Fuad Köprülü KYK Kız öğrenci yurdunda içinde 10 öğrencinin bulundu asansör arızalandı. 

17 Ocak 2024 Çarşamba 11:00
KYK yurdunda asansör skandalı | 45 dakika mahsur kaldılar







KYK yurdunda asansör skandalı | 45 dakika mahsur kaldılar


Altınordu'da Mehmet Fuad Köprülü KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda içerisinde öğrencilerin bulunduğu sırada arızalanan asansör, 1'inci kat ile zemin kat arasında kaldı. Asansörde kalan 10 öğrenci, 45 dakikalık çalışma sonucu mahsur kaldıkları yerden çıkarıldı. Yurt bahçesinde toplanan öğrenciler, yaşanan olayı protesto etti.


Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 bloktan oluşan ve 1300 öğrencinin kaldığı Mehmet Fuad Köprülü KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda dün saat 21.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, yurdun C Blok'unda zemin kattan üst kata çıkmak için asansöre binen 10 öğrenciyi taşıyan asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalanarak, 1'inci kat ile zemin kat arasında kaldı.

Asansörde mahsur kalan öğrenciler panik ve korku yaşadı. Öğrencilerin çığlık seslerini duyan arkadaşları, durumu yurt personellerine bildirdi.


İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada, asansörde mahsur kalan öğrencilerin kurtarılması için yetkili firmaya haber verildi. İki kat arasında kalan öğrenciler, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kat arasında kalan asansörden kurtarıldı.

BAZI ÖĞRENCİLER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sinir krizi geçiren bazı öğrencilere ise, sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Öğrenciler, yurt yetkililerinden ve asansörün bakım ve onarımını gerçekleştiren firmadan şikâyetçi oldu.

Asansör firmasının görevlisi ise; ifadesi alınmak üzere Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan öğrenciler, yetkili asansör firmasının dün sabah asansörde bakım çalışması yaptığını ileri sürdü.

YURDUN BAHÇESİNDE PROTESTO!

Asansörün arızalanması ve öğrencilerin mahsur kalmasına tepki gösteren çok sayıda öğrenci, yurt bahçesinde toplanarak yaşanan olayı protesto etti. Yağmur altında slogan atan öğrenciler, bir süre sonra odalarına dağıldı. Jandarma ve polis ekipleri ise, yurt çevresinde güvenlik önlemi alındı.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaşanan olayın ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Ordu Mehmet Fuad Köprülü Kız Öğrenci Yurdumuzda asansör arızası olmuş, arıza sonrası asansörde kalan öğrenciler yetkili servisin asansör kapısını açması sonrası, bir sıkıntı yaşamadan güvenle asansörden çıkmışlardır” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
AsansörKYKAltınordu
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