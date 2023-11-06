KYK Yurdunda Gıda Zehirlenmesi | Öğrenciler hastanelik oldu



Odalarda yerde yatan öğrenci görüntüleri, asansör faciasında can veren gençler, ücreti ödenmiş öğünlerde porsiyon kısıtlamaları devam ederken, sık sık yaşanan gıda zehirlenmeleri ile KYK yurtları gündemde yerini koruyor. Yalova'nın Termal ilçesinde bin 345 kız öğrencinin kaldığı KYK'ya bağlı kız öğrenci yurdunda bugün öğle yemeğinden sonra bazı öğrencilerde karın ağrısı ve ishal şikayetleri görülmeye başlandı.



VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rahatsızlanan 36 öğrenci, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken öğrencilerin yediği yemekten numune alındı.

Öğrencilerin zehirlenme olayının duyulmasının ardırdan Yalova valiliği soruşturma açtı. Yalova Valiliği de olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimizde bulunan Gençlik Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü'ne bağlı 2 bin 90 öğrenci kapasiteli Akça Hatun Öğrenci Yurdu'nda konaklayan öğrencilerimiz 06.11.2023 tarihinde karın ağrısı ve ishal şikayetiyle, yurt idaresine müracaat bulunmuştur. Bunun üzerine ivedilikle öğrencilerimiz hastaneye sevk edilmiştir. Tedavi altına alınan öğrencilerimizin genel durumları iyi olup, tedavileri tamamlanan öğrencilerimiz taburcu edilmektedir. Konuyla ilgili valiliğimizce de gerekli tahkikat başlatılmıştır" denildi.