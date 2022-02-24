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Lale Narin Görmez Cinayeti | 14 yaşındaki kız ölü bulundu

Lale Narin Görmez'i sevenleri ölüm haberiyle sarsıldı. Malatya’da kaybolan 14 yaşında bir kız çocuğunun dere yatağında cansız bedeni bulundu.

24 Şubat 2022 Perşembe 16:40
Lale Narin Görmez Cinayeti | 14 yaşındaki kız ölü bulundu

Lale Narin Görmez Cinayeti | 14 yaşındaki kız ölü bulundu


Henüz 14 yaşındaki kız çocuğu Doğanşehir Kapıdere Gölbaşı mevkiinde bir dere kenarında hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Güvenlik güçleri Lale Narin Görmez'in ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Korkunç Olay, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Lale Narin Görmez’in aile yakınları gece yarısı gittikleri 
Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı’na kayıp başvurusunda bulundu.

Ailenin başvuru sonrası çalışma başlatan jandarma ekipleri sabah 07.30 sularında Kapıdere-Gölbaşı mevkiinde bir dere kenarında küçük kızın cesedini buldu.

Lale Narin Görmez’in cenazesi, bulunduğu yerde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

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Son Güncelleme: 24.02.2022 17:56
Anahtar Kelimeler:
CinayetiMalaytaMalatya
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