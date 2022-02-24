Lale Narin Görmez Cinayeti | 14 yaşındaki kız ölü bulundu
Henüz 14 yaşındaki kız çocuğu Doğanşehir Kapıdere Gölbaşı mevkiinde bir dere kenarında hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Güvenlik güçleri Lale Narin Görmez'in ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı’na kayıp başvurusunda bulundu.
Ailenin başvuru sonrası çalışma başlatan jandarma ekipleri sabah 07.30 sularında Kapıdere-Gölbaşı mevkiinde bir dere kenarında küçük kızın cesedini buldu.
Lale Narin Görmez’in cenazesi, bulunduğu yerde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.