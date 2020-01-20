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Lastik değiştirme faciaya neden oldu, 2 ölü 3 yaralı var

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tekeri patlayan otomobil, yandaki şeritte seyir eden TIR ile çarpıştı. Feci kazada biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 23:03
Lastik değiştirme faciaya neden oldu, 2 ölü 3 yaralı var

Lastik değiştirme faciaya neden oldu, 2 ölü 3 yaralı var


Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tekeri patlayan otomobil, yandaki şeritte seyir eden TIR ile çarpıştı. Feci kazada biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Lastik değiştirme girişimi Nurdağı- Gaziantep yolunun 7. kilometresinde faciaya neden oldu. Edinilen bilgilere göre bölgede seyir eden Muhammed El Cüneyd.(39) yönetimindeki 79 AAD 579 plakalı otomobil seyir halinde iken ön tekerinin patlaması sonucu yandaki şeritte seyir eden Ahmet D.'nin kullandığı 33 BYL 86 plakalı TIR'a çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Muhammed Elcüneyd (39) ve oğlu Hüsam Elcüneyd (3) olay yerinde hayatını kaybetti. Anne Aliye Haffar (38) oğulları Ali ve Hazim Elcüneyd yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Gaziantep ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Anahtar Kelimeler:
NurdağıTrafik Kazası
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