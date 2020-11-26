Leyla Öztürk cinayeti | Amcasının kızını öldürdü, canına kıydı

Kadınlara yönelik cinayete Mersin Tarsus'ta bir yenisi eklendi. Amcasının kızı ile evlenmek isteyen Sebahatttin Öztürk, ret cevabı alınca önce Leyla Öztürk'ü öldürdü ardından canına kıydı.



Çalıştığı iş yeri önünde amcasının oğlu tarafından silahla vurularak katledilen Leyla Öztürk'ün cenazesi ailesine teslim ederken, canına kayın Sebahattin Öztürk'ün ailesi de oğullarını toprağa vermek üzere Elazığ'a götürdü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 4 gün önce Elazığ'dan gelen bir kişi amcasının kızını öldürüp aynı tabanca ile kendini vurdu.

Mersin Tarsus'taki olay, ilçeye bağlı Anıt Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi.

Elazığ’dan gelen amca çocukları olduğu öğrenilen Sebahattin Öztürk (31), amcasının kızı Leyla Öztürk’ü (23) çalıştığı iş yeri önüne çağırıp konuşmak istedi.

Leyla Öztürk, konuşmak istemeyince Sebahattin Öztürk üzerinde bulundurduğu tabancayla ateş etti.

LEYLA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

4-5 el kızın üzerine ateş eden Sebahattin Öztürk tabancayı kendisine sıktı. Kanlar içinde kalan Leyla Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Leyla Öztürk'ü çalıştığı pastanede tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan Sebahattin Öztürk de kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

AİLESİNDEN İSTEDİ, OLUMSUZ CEVAP ALDI

Elazığ Maden'de güvenlik korucusu olduğu öğrenilen 31 Sebahattin Öztürk’ün Leyla Öztürk’ü daha önce ailesinden istediği, olumsuz cevap aldığı öğrenildi.

Silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Leyla Öztürk'ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmayı devam ediyor.