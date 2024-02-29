

Lise müdürü ve oğlu yaşlı adam ve eşine saldırdı





Okullarda şiddet görüntüleri sık sık kamuoyunda tartışmalara neden olurken, lise müdürü olduğu öğrenilen İsmet Turan adlı şahıs, bindiği yarısından fazla boş otobüste yer kavgasına tutuştu. Oğlu ile birlikte yaşlı adam ve eşine saldıran, hırsını alamayıp yaşlı adamın üstüne çıkarak hayvan gibi tepinen İsmet Turan açığa alınırken çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tartışmayı kavgaya dönüştüren oğlu Ahmet Oğuz Turan hakkında ise nasıl bir karar verildiği bilinmiyor. İşte o haberin ayrıntıları.



Mersin'de Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi müdürü İsmet Turan (43) ile henüz 17 yaşındaki oğlu Ahmet Oğuz Turan (17), belediye otobüsünde yolculuk yapan R.P. (77) ve eşi H.P. (71) yarısından fazla içi boş otobüste oturma yeri yüzünden tartıştı. Baba ile oğlu, çifti darbetti. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAYIN TAKİPÇİSİYİM!



Mersin'de dayak yiyen: 77 yaşındaki R.P. ve eşi 71 yaşındaki H.P.



Dayak atan lise müdürü: 43 yaşındaki İ.T.



Toplu taşımada vatandaşı öldüresiye döven, okulda öğrencilere neler neler yapar!



Bu şahıs görevden uzaklaştırılana kadar olayın peşindeyim! pic.twitter.com/fLXdT4432p — Cemil Çiçek (@avcemilcicek06) February 28, 2024

Olay, Toroslar ilçesinde meydana geldi. Mersin Şehir Hastanesi'ne giden otobüste yolculuk yapan ve lise müdürü olduğu öğrenilen İsmet Turan ile oğlu Ahmet Oğuz Turan, kalp pili takılı ve vücudunun sağ kısmını kullanamadığı belirtilen böbrek yetmezliği hastası R.P. ve eşi H.P. ile engelli koltuğu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında önce Ahmet Oğuz Turan ardından da babası Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi müdürü İsmet Turan,, talihsiz çifte saldırdı. R.P.'nin üzerine çıkan İsmet Turan, hıncını alamayarak ayaklarıyla yaşlı adamın üstünde hayvan gibi zıplamaya başladı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına da yansırken, kamoyunda infiale neden olan görüntüler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu şahsı açığa almak zorunda kaldı. Şüphelilerinden baba ile oğlunun, derbedilen çiftin şikayeti üzerine, aynı gün gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından da İsmet Turan'ın tutuklandığı, oğlunun hakkında ise nasıl bir tedbir kararı alındı henüz bilinmiyor.

Bugün sosyal medyaya yansıyan görüntüler adeta infiale neden oldu.