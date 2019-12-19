Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Liselilerin yan bakma kavgasında bıçaklı cinayet

Henüz 15 yaşındaki Yasin Yağız, okul çıkışında yan bakma kavgası yüzünden bıçaklı saldırıda can verdi. 

19 Aralık 2019 Perşembe 17:32
Liselilerin yan bakma kavgasında bıçaklı cinayet

Liselilerin yan bakma kavgasında bıçaklı cinayet

Liseli gençlerin yan bakma kavgasında kan döküldü. Ağır yaralı olarak öğretmeni tarafından hastaneye götürülen Yasin Yağız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Sultangazi'de lise öğrencisi genç okul çıkışında "yan baktın" kavgasında bir başka lise öğrencisi tarafından bıçaklanarak, hayatını kaybetti.

Korkunç olay, dün saaat 16.00 sıralarında Sultangazi Gazi Ticaret Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okul çıkışında 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Yasin Yağız, yine bir başka lisenin öğrencisi olan genç ile "yan baktın" diyerek tartışmaya başladı. Aralarında daha önce de sürtüşme yaşanan ikilinin tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgayı gören bazı öğretmenler kavgayı ayırmak için olay yerine koştu. Kavga sırasında diğer okulun öğrencisi Yasin Yağız'ı karnından bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.

ÖĞRETMENİ KENDİ OTOMOBİLİYLE GÖTÜRDÜ

Kanlar içinde kalan ve ağır yaralanan Yağız'ı beden eğitimi öğretmeni kendi otomobiline alarak hastaneye yetiştirdi. Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 GENÇ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Sultangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yasin Yağız'ı bıçaklayan lise öğrencisi ve yanındaki bir başka lise öğrencisini gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki genç ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirlği'ne götürüldü. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

'GELDİ KARNINDAN BIÇAKLADI'

Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Birinin elinde kemer birinin elinde bıçak vardı. Geldi karnından bıçakladı. Okul dışında oldu olay. Ölen öğrenciydi. Çocuğu hastaneye götürdüler. Kavganın neden başladığını bilmiyorum. Birisinin alnında yarık vardı" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Sultangazi Gazi Ticaret Meslek LisesiGazi Ticaret Meslek LisesiSultangazi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korna çalan kadın sürücüye saldıran maganda tutuklandı
Korna çalan kadın sürücüye saldıran maganda tutuklandı
Nakliyeci gibi aldıkları yükü çalarak kaçmışlar
Nakliyeci gibi aldıkları yükü çalarak kaçmışlar
'Beni takip ediyor' diye bağırdı ortalık karıştı
'Beni takip ediyor' diye bağırdı ortalık karıştı
Genç kızı silahla vurdu, yola kenarına atarak kaçtı
Genç kızı silahla vurdu, yola kenarına atarak kaçtı
Torbacılara dağıtılan uyuşturucuya baskın 
Torbacılara dağıtılan uyuşturucuya baskın 
Kuran Kursu yaptırıyoruz diyerek binlerce kişiyi dolandırdılar
Kuran Kursu yaptırıyoruz diyerek binlerce kişiyi dolandırdılar
Yedek parça hırsızlığı çetesi vatandaşları perişan etti
Yedek parça hırsızlığı çetesi vatandaşları perişan etti
Komşularının evini basan baba oğul gözaltında
Komşularının evini basan baba oğul gözaltında

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim