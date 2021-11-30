Lodos Çatı Tamiri Taleplerini Uçurdu

Ülkemizi etkisi altına alan lodos fırtınaları devam ederken bir yandan kış aylarında yaşanan hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmak istemeyenler hazırlıklarına devam ediyor. Türkiye’nin en büyük online hizmet platformu Armut.com’un verilerine göre; bu haftanın başından itibaren oluşan lodos fırtınalarının etkisiyle Çatı Tamiri, Pencere Kapı, Pimapen tamiri ve çanak anten ayarlama hizmetlerine olan ilginin arttığı gözlemlendi.

Taleplerde en çok artış İstanbul, Tekirdağ ve Bursa’da yaşandı.

Kışa hazırlıkları lodos ile beraber hız kazandı. Bu hafta başlayan lodos fırtınası özellikle çatı tamiri ve aktarma servislerine talebi artırdı. Buna göre çatır tamiri ve aktarma hizmetleri haftalık ortalamasının yüzde 281 üstüne çıkarak en çok talep artışı yaşayan hizmetler olarak öne çıktı. Bir başka artış yaşanan hizmet ise yüzde 190 artışla Pencere Kapı, Pimapen Tamiri ve yüzde 163 artışla Cam tamiri servisleri oldu.

Olağanüstü hava durumuyla birlikte artış gösteren diğer servisler ise rüzgardan zarar gören çanak antenler oldu. Çanak Anten Ayarlama hizmetine gelen talep sayısının 2.5 katına kadar çıkması dikkat çekti.

Batı kesimlerde yaşanan lodos fırtınasının etkisine paralel olarak hizmetlere en çok ilgi İstanbul, Tekirdağ ve Bursa’dan geldi. Bir hafta içinde yaşanan talep artışı İstanbul’da yüzde 210, Tekirdağ’da yüzde 125 ve Bursa’da yüzde 116 olarak gerçekleşti.

Armut hakkında:

Hizmete ulaşmanın en kolay ve güvenilir yolu olma amacıyla Armut 2011 yılında kuruldu. 4000’in üzerinde farklı kategoride 670.000’den fazla hizmet vereni hizmet almak isteyenlerle buluşturan şirket, Türkiye’nin hizmet alanındaki en büyük online platformu olarak faaliyet gösteriyor. 8 farklı milletten 105 kişilik ekibe sahip olan Armut, global markası HomeRun ile İngiltere, Mısır, Romanya, Suudi Arabistan, Polonya, Macaristan ve Çekya’da operasyonlarını yürütüyor; Türkiye’deki alt markası Rahat Taşın ile nakliye alanında özelleşmiş bir hizmet sağlıyor. Şirket, 2017 yılında Deloitte tarafından seçilen Technology Fast 50 listesinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen 2. teknoloji şirketi, Technology Fast 500 listesinde ise Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki en hızlı büyüyen 40. şirketi oldu.