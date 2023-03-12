Logolu çadır skandalı kahramanı Serkan Gür, görevden alındı

Deprem bölgesinde liyakatsiz yöneteciler istifa etmemekte diretiyor. 50 bine yaklaşan can kaybına rağmen, 11 ilde görev yapan yüzlerce yönetici pozisyonundaki liyakatsız yönetici halkın çektiği acıların artmasına neden olurken halkın tepkilerine de aldırış etmiyor. Elindeki çadırlara logo bastırmak için Bursa'ya gönderdiği ortaya çıkan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı.



Gaziantep'ten alınıp Bursa'da logo basılarak yeniden deprem bölgesine gönderilen çadırlar olayında Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün görevine son verildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün görevine son verildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar bu gece yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 18 Şubat’ta Bursa Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde depremzedelere çadır üretmek için atölyeler kurulduğunu, metal aksamların bu okuldaki atölyelerde üretildiğini, kumaş malzemesinin ise Osmangazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin atölyesinde dikildiğini söylemişti. Özer’e göre AFAD standartlarında üretilen 410 adet afet çadırı, tırlara yüklenerek 22 Şubat’ta Bursa’dan deprem bölgesine gönderilmişti.

Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy ise 7 Mart’ta basın toplantısı düzenleyerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın halka açıkça yalan söylediğini belirtmişti.

Toy’a göre söz konusu video yardımlaşma, üretkenlik ve teknik liselerin işlevseliğinin değil, ‘düzenbazlığın, fırsatçılığın ve vicdansızlığın’ filmiydi ve “Sadece bir algı oyunu ve senaryoya bağlı gösteriden ibaret”ti. Zira Özer’in Bursa’daki okullarda üretildiğini söylediği çadırlar aslında sırf üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) logo yapıştırılması için Gaziantep’ten Bursa’ya getirtilmiş, işlemin ardından yeniden paketlenip deprem bölgesine gönderilmişti.

Tepkiler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iki gün önce yayınladığı yazılı açıklamada iddia hakkında soruşturma başlatıldığı duyurmuştu.