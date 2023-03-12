Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Logolu çadır skandalı kahramanı Serkan Gür, görevden alındı

Deprem felaketi sonrası yüz binlerce vatandaş soğuk havada tir tir titrerken, elindeki çadırlara logo bastırmak için Bursa'ya gönderen Milli Eğitim Müdürü tepkilerin ardından görevden alındı.

12 Mart 2023 Pazar 20:18
Logolu çadır skandalı kahramanı Serkan Gür, görevden alındı

Logolu çadır skandalı kahramanı Serkan Gür, görevden alındı

Deprem bölgesinde liyakatsiz yöneteciler istifa etmemekte diretiyor. 50 bine yaklaşan can kaybına rağmen, 11 ilde görev yapan yüzlerce yönetici pozisyonundaki liyakatsız yönetici halkın çektiği acıların artmasına neden olurken halkın tepkilerine de aldırış etmiyor. Elindeki çadırlara logo bastırmak için Bursa'ya gönderdiği ortaya çıkan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı.


Gaziantep'ten alınıp Bursa'da logo basılarak yeniden deprem bölgesine gönderilen çadırlar olayında Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün görevine son verildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün görevine son verildi. 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar bu gece yürürlüğe girdi.

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 18 Şubat’ta Bursa Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde depremzedelere çadır üretmek için atölyeler kurulduğunu, metal aksamların bu okuldaki atölyelerde üretildiğini, kumaş malzemesinin ise Osmangazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin atölyesinde dikildiğini söylemişti. Özer’e göre AFAD standartlarında üretilen 410 adet afet çadırı, tırlara yüklenerek 22 Şubat’ta Bursa’dan deprem bölgesine gönderilmişti.

Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy ise 7 Mart’ta basın toplantısı düzenleyerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın halka açıkça yalan söylediğini belirtmişti.

Toy’a göre söz konusu video yardımlaşma, üretkenlik ve teknik liselerin işlevseliğinin değil, ‘düzenbazlığın, fırsatçılığın ve vicdansızlığın’ filmiydi ve “Sadece bir algı oyunu ve senaryoya bağlı gösteriden ibaret”ti. Zira Özer’in Bursa’daki okullarda üretildiğini söylediği çadırlar aslında sırf üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) logo yapıştırılması için Gaziantep’ten Bursa’ya getirtilmiş, işlemin ardından yeniden paketlenip deprem bölgesine gönderilmişti.

Tepkiler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iki gün önce yayınladığı yazılı açıklamada iddia hakkında soruşturma başlatıldığı duyurmuştu.

Konya'da Selin Ciğerci'ye linç girişimi
Konya'da Selin Ciğerci'ye linç girişimi
Deprem bölgesinde çocukların tarikatlara bırakılmasına tepki yağıyor
Deprem bölgesinde çocukların tarikatlara bırakılmasına tepki yağıyor
Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde, geceyi çadırda geçiriyor
Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde, geceyi çadırda geçiriyor
Çadırkentte feci kaza, 1 kişi can verdi
Çadırkentte feci kaza, 1 kişi can verdi
Seçim 2023 14 Mayıs'ta | Türkiye seçim havasına girdi
Seçim 2023 14 Mayıs'ta | Türkiye seçim havasına girdi
Deprem felaketinde can kaybı 48 bine yaklaştı
Deprem felaketinde can kaybı 48 bine yaklaştı
Kayseri'de deprem | Sabaha karşı 4.9 ile sallandı
Kayseri'de deprem | Sabaha karşı 4.9 ile sallandı
Samsun'da deprem | Samsun açıklarında 4.0'lık deprem korkuttu
Samsun'da deprem | Samsun açıklarında 4.0'lık deprem korkuttu
Anahtar Kelimeler:
LogoLogolu çadır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya'da Selin Ciğerci'ye linç girişimi
Konya'da Selin Ciğerci'ye linç girişimi
Çadırkentte feci kaza, 1 kişi can verdi
Çadırkentte feci kaza, 1 kişi can verdi
Mısra Özkaraman'ın ölümü | Küçük yıldızın sevenleri yasta
Mısra Özkaraman'ın ölümü | Küçük yıldızın sevenleri yasta
Oyuncu Sakine Haksever'e hapis şoku!
Oyuncu Sakine Haksever'e hapis şoku!
4 ilde soygun yapan 41 kişilik çeteye operasyon
4 ilde soygun yapan 41 kişilik çeteye operasyon
Elektrikli testere ile Toroslar'da ağaç katliamı
Elektrikli testere ile Toroslar'da ağaç katliamı
Yolcu vapurunda köpek krizi | Kaptan yolcuları indirdi
Yolcu vapurunda köpek krizi | Kaptan yolcuları indirdi
Jandarmadan İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu
Jandarmadan İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu
Silahla kız kaçırdı, intihar etti, kaçırdığı kız kazada can verdi
Silahla kız kaçırdı, intihar etti, kaçırdığı kız kazada can verdi
Emniyet müdürü depremzedelere gönderilen yardımları evine getirmiş
Emniyet müdürü depremzedelere gönderilen yardımları evine getirmiş

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim