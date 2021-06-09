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LÖSEV midibüsü devrildi, 25 yaralı var

Denizli'de LÖSEV midibüsü Kale ilçesi yakınlarında virajı alamayarak devrildi. 25 kişi yaralandı

09 Haziran 2021 Çarşamba 21:58
LÖSEV midibüsü devrildi, 25 yaralı var

LÖSEV midibüsü devrildi, 25 yaralı var

Denizli'nin Kale ilçesinde Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) ait midibüs, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada midibüste bulunan 25 kişi yaralandı


Korkunç kaaza, bugün akşama doğru saat 17.30 sıralarında, Denizli-Muğla karayolunda meydana geldi. LÖSEV'e ait Özhan Aktaş yönetimindeki 06 L 2746 plakalı midibüs, Kale ilçesi çıkışında virajda yoldan çıkarak devrildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar kazazedelerin yardımına koştu.


Yaralılar midibüsün içinden çıkarıldı. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise karayolunda önlem aldı. Midibüste bulunan 25 kişinin, çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi.

Midibüsün içindeki yolcuların ise LÖSEV'in tedavi ettirdiği çocukların yanı sıra hastalığı atlatan kişiler ile yakınları olduğu ve motivasyon amaçlı Muğla'ya gittikleri belirtildi.

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