Lüks araçlı kadın sürücü yolu kapattı, vatandaşları çileden çıkardı



Halk otobüsünün kendisini sıkıştırdığını iddia eden lüks araç sürücüsü kadın maganda, yolu trafiğe kapattı. Halk otobüsü ile birlikte trafikte vatandaşları çileden çıkaran kadın sürücünün küstahlığı sosyal medyada günün olayı oldu.

Kadın sürücü, E-5 karayolunda lüks otomobiliyle kendini sıkıştırdığını iddia ettiği halk otobüsünün önünü kesip, yolu kapattı. Ardından otobüs şoförüyle tartışmaya başlayan kadın sürücüye, yolcular da tepki gösterdi. Yolcular, gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek destek verdikleri otobüs şoförünün yoluna devam etmesiyle kavga sonlandı. SHOW Ana Haber'de yayınlanan habere göre, bir yolcunun kamerasına yansıyan o anlarda yolculardan bir kadının, "Sen suçlusun hanımefendi. Şoförün yerinde ben olsam, seni güzel bir döverdim. Şoför çok haklı bir beyefendi" sözleriyle yolu kapatan kadın sürücüye tepki gösterdiği görüldü.

E-5 karayolunda ilerleyen kadın sürücü, kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği halk otobüsünün önünü kesip yolu trafiğe kapattı. Şoförle tartışan kadına yolcular da tepki gösterdi.

İddiaya göre, E-5 Karayolu Kozyatağı mevkiinde lüks otomobiliyle ilerleyen bir kadın sürücü, kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği halk otobüsünü takip edip, önünü kesti. Lüks otomobiliyle yolu trafiğe kapatan kadın sürücü, daha sonra aracından inip otobüs şoförüyle tartışmaya başladı. Bir yandan telefonla polisi ararken diğer yandan da otobüs şoförüyle tartışan kadına, otobüs içerisindeki yolcular tepki gösterdi. Yolcular da gidecekleri yere geç kaldıklarını ifade ederek, kadına karşı çıktılar.

SEN SUÇLUSUN HANIMEFENDİ

Şoförün kadın sürücüyü sıkıştırmadığını vurgulayan yolculardan bir kadın, "Sen suçlusun hanımefendi. Şoförün yerinde ben olsam, seni güzel bir döverdim. Şoför çok haklı bir beyefendi" dedi. Yolcuların da destek verdiği şoför bir süre sonra otobüsü hareket ettirerek yoluna devam etti. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.