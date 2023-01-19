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Lüks cipe silahlı saldırı, 5 kişi can verdi

Türkiye'den Irak'a dönen lüks bir cip içinde yolculuk yapan 5 kişi uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti, saldırı sonrası 4 kişi gözaltına alınırak sorgusu başladı.

19 Ocak 2023 Perşembe 19:23
Lüks cipe silahlı saldırı, 5 kişi can verdi


Lüks cipe silahlı saldırı, 5 kişi can verdi

Mardin' Yeniköy yakınlarında lüks bir cipe yönelik silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Olayın ardından bölgede yapılan arama çalışmalarında 4 şüpheli gözaltına alındıb 
Mardin'de seyir halindeki yabancı plakalı cipe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti. Katledilen 5 Irak vatandaşının bir tesisteki son görüntüleri ortaya çıktı.

Mardin'de dün gece Artuklu- Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkiinde meydana gelen saldırıda cipte bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69), Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) hayatını kaybetti. 


MARKETTE SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada kanlı saldırıda hayatını kaybedenlere ait güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Şahısların bir tesise girip yemek yedikten sonra 23.43’te ayrıldığı, ölenlerden biri kadın, engelli bir erkek ve uzun boylu bir erkeğin görüntülere yansıdığı öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:
Lüks CipMartinArtuklu
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