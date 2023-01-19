Lüks cipe silahlı saldırı, 5 kişi can verdi
Mardin' Yeniköy yakınlarında lüks bir cipe yönelik silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Olayın ardından bölgede yapılan arama çalışmalarında 4 şüpheli gözaltına alındıb
Mardin'de seyir halindeki yabancı plakalı cipe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti. Katledilen 5 Irak vatandaşının bir tesisteki son görüntüleri ortaya çıktı.
MARKETTE SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Bu arada kanlı saldırıda hayatını kaybedenlere ait güvenlik kamerası ortaya çıktı.
Şahısların bir tesise girip yemek yedikten sonra 23.43’te ayrıldığı, ölenlerden biri kadın, engelli bir erkek ve uzun boylu bir erkeğin görüntülere yansıdığı öğrenildi.