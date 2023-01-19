

Lüks cipe silahlı saldırı, 5 kişi can verdi

Mardin' Yeniköy yakınlarında lüks bir cipe yönelik silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Olayın ardından bölgede yapılan arama çalışmalarında 4 şüpheli gözaltına alındıb

Mardin'de seyir halindeki yabancı plakalı cipe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti. Katledilen 5 Irak vatandaşının bir tesisteki son görüntüleri ortaya çıktı.





MARKETTE SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mardin'de dün gece- Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkiinde meydana gelen saldırıda cipte bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69), Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) hayatını kaybetti.

Bu arada kanlı saldırıda hayatını kaybedenlere ait güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Şahısların bir tesise girip yemek yedikten sonra 23.43’te ayrıldığı, ölenlerden biri kadın, engelli bir erkek ve uzun boylu bir erkeğin görüntülere yansıdığı öğrenildi.