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Lüks cipte kanlı hesaplaşma, 3 ölü 

Antalya'da bir cip içinde silahla vurulmuş olarak öldürülen üç kişinin, aynı silahta parmak izi çıktı. Üç kişinin boğuşma esnasında birbirini vurduğu belirlendi.

27 Kasım 2020 Cuma 22:51
Lüks cipte kanlı hesaplaşma, 3 ölü 

Lüks cipte kanlı hesaplaşma, 3 ölü 

Antalya polisi son yılların en kanlı, gizemli cinayetini kısa süre içerisinde çözdü. Cip içinde silahla vurularak öldürülen Mustafa Tepe, Mehmet Ateş ve Nihat Taşardı adlı şahısların birbirini vurduğu ortaya çıktı. Aynı silahta parmak izleri ve barut izleri bulunan şahısların emlak alım satım ticaretiyle uğraştığı öğrenildi. Polis cinayetin neden işlendiğini ise araştırıyor. İşte korkunç haberin detayları.

Antalya'da lüks cipte, emlak alım satımıyla uğraşan Nihat Taşardı (40), Mehmet Ateş (48) ve Mustafa Tepe'nin (48) vurulduğu tabancada, ölen 3 kişinin de parmak izi olduğu belirlendi. 


Antalya'daki olay, geçen çarşamba günü saat 13.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde meydana geldi. 

Emlak alım satım işiyle uğraşan Nihat Taşardı, Mehmet Ateş ve Mustafa Tepe'nin bulunduğu 34 DKF 631 plakalı lüks cip, Şahinbey Caddesi üzerinde sağa yanaşıp, durdu. 

Üçlü arasında cipte yaşanan tartışmanın ardından ruhsatsız tabancanın ateşlenmesiyle, arka koltukta oturan Nihat Taşardı, yanındaki koltuktaki Mehmet Ateş ile sürücü koltuğundaki Mustafa Tepe, başlarından vuruldu. 

Nihat Taşardı ile Mustafa Tepe olay yerinde, ağır yaralanan Mehmet Ateş ise hastanede hayatını kaybetti.

AYNI SİLAHTA 3 PARMAK İZİ

Olay yerindeki ilk incelemede cesetlerin duruşundan ve mermilerin gidiş yönünden, Nihat Taşardı'nın, Tepe ve Ateş'i silahla vurduktan sonra intihar ettiğini değerlendiren polis, detaylı inceleme sonunda farklı bulgulara ulaştı. Cip içinde ve cesetler üzerinde detaylı araştırma yapan polis, olay öncesi boğuşma yaşandığını, bu nedenle ölenlerin ellerinde ve çeşitli yerlerinde morluklar ve yara izi olduğunu tespit etti. Tabanca ve elbiseler üzerinde inceleme yapan ekipler, her 3'ünün de tabanca üzerinde parmak izinin bulunduğunu, elbiseler üzerinde ise barut gazına rastlandığını belirledi.

Taşardı, Tepe ve Ateş'in cenazeleri ise dün Antalya'da toprağa verildi.

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CinayetAntalya
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