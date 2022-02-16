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Lüleburgaz'da tecavüzcü başhekim için 15 yıl hapis

Lüleburgaz'daki özel bir hastanede akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Hastanede görev yapan yabancı uyruklu kadın doktor V.E., iddiaya göre, başhekim Abdullah Çiftçi'nin cinsel saldırısına uğradı.

16 Şubat 2022 Çarşamba 08:37
Lüleburgaz'da tecavüzcü başhekim için 15 yıl hapis

Lüleburgaz'da tecavüzcü başhekim için 15 yıl hapis


Başhekimi olduğu hastanede görev yapan kadın doktora zorla tecavüz eden Başhekim Abdullah Çiftçi çıkarıldığı mahkemede 15 yıl hapis cezası aldı

Kırklareli Lüleburgaz'daki özel bir hastanede akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Hastanede görev yapan yabancı uyruklu kadın doktor V.E., iddiaya göre, başhekim Abdullah Çiftçi'nin cinsel saldırısına uğradı.

POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU


Edinilen bilgilere göre 30 Mayıs 2020'de gerçekleşen olayın ardından ailesinin yaşadığı Edirne'ye giden V.E., psikolojik destek alıp polis merkezine gitti. Abdullah Çiftçi'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren V.E. şikayetçi oldu.

"İKİ KEZ İLAÇ VE İÇKİ VERDİ"

V.E. ifadesinde, sevgilisinden ayrıldıktan sonra başhekimin kendisine rahatlaması için bir ilaç verdiğini ve aynı gün acil serviste çalıştığı sırada yanına gelerek, aynı ilaçtan ikinci kez verdiğini söyledi. Başhekim Çiftçi'nin kendisini akşam içki içmek için odasına davet ettiğini anlatan V.E., ısrarları üzerine bir bardak şarap içtiğini, daha sonra da devam ettiğini söyledi.

SEDYEDE CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Kendisini kötü hissettiğini belirten V.E., başhekimin odanın kapısını ve ışıklarını kapatıp, kendisine sedye üzerinde cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. V.E., halsiz olduğu için direnemediğini ve bu yüzden yardım istemek için çığlık atamadığını söyledi.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Şikayet üzerine gözaltına alınan Abdullah Çiftçi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 19 Haziran 2020'de tutuklandı.

CEZADA İNDİRİM YAPILDI

Başhekim Abdullah Çiftçi'nin nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı Kırklareli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Çiftçi, doktor V.E. ile avukatları katıldı.

"RIZASI DIŞINDA BİR ŞEY YAPMADIM"

Savunmasını yapan Çiftçi, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Rızası dışında bir şey yapmadım" dedi ve tahliyesini talep etti. Doktor V.E.'nin avukatı da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

CEZASINDA İNDİRİME GİDİLDİ

Son dakika haberine göre mahkeme, başhekim Abdullah Çiftçi'yi, eylemi, kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak kadına karşı gerçekleştirmesi kanaatiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra sanık Çiftçi'nin geçmişi, verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkisini göz önüne alarak cezayı 15 yıla indirdi.

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