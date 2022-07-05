Lüleburgaz'da feci kaza, 6 can kaybı var
Bayram öncesi yollarda artan trafik yoğunluğu kazaları da beraberinde getirdi, dün Konya'da 5 kişinin can verdiği kazanın ardından bugün acı haber Kırklareli'nden geldi.
Mübarek Kurban Bayramı öncesi trafik kazası haberleri arka arkaya geliyor. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Lüleburgaz ilçesi çıkışında meydana geldi. Kırklareli-İstanbul seferini yapan 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkınca şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.