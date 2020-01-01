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Maçka sapığına 30 yıl | 13 yaşındaki kız sapıgın elinden ölü numarası yaparak kurtuldu

Henüz 13 yaşındaki kız çocuğu kendisine tecavüz etmek isteyen sapığın elinden ölü numarası yaparak kurtuldu. Boğazını sıkarak B.Ç. adlı çocuğu bayıltan zanlıya 30 yıl hapis cezası verildi.

01 Ocak 2020 Çarşamba 20:10
Maçka sapığına 30 yıl | 13 yaşındaki kız sapıgın elinden ölü numarası yaparak kurtuldu


13 yaşındaki kız sapıgın elinden ölü numarası yaparak kurtuldu


Tecavüz etmek istediği 13 yaşındaki kız çocuğunu canlı canlı taşların ve ot yığınlarının arasına öldü diyerek gömen sapık 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mide bulandıran olay Trabzon'un Maçka ilçesinde meydana geldi. 13 yaşındaki B.Ç., kendisine tecavüz etmek isteyen zanlıdan ölü numarası yaparak kurtuldu. Sapığın canlı canlı gömdüğü B.Ç., ablasının sesini duyunca taşların ve çalıların altından çıkmayı başardı. Ailenin şikâyeti üzerine tutuklanan zanlıya 30 yıl hapis cezası verildi


Trabzon'da Ölü numarası yaparak sapıktan kurtulan 13 yaşındaki B.Ç., ablası gelince üzerine örtülü taşların altından çıktı. İğrenç olayda B.Ç.'yi canlı canlı gömen zanlı, ailenin şikâyeti üzerine tutuklandı.

BOĞAZINI SIKARAK TECAVÜZE KALKIŞTI

İki yıl önce (10 Eylül 2017 tarihinde) Trabzon'un Maçka ilçesi Kırantaş Mahallesi'nde meydana geldi. İnekleri otlatan 13 yaşındaki B.Ç.'yi kovalayarak yakalayan Ş.A., kıyafetlerini çıkardığı küçük kızın boğazını sıkarak tecavüz etmek istedi. Büyük korku yaşayan B.Ç. ölü numarası yaptı.

ÖLDÜ SANIP, TAŞLARIN VE ÇALILARIN ALTINA GÖMDÜ

B.Ç.'nin öldüğünü düşünen Ş.A., küçük kızı çalılıklara götürüp üzerini taşlarla ve çalılarla örterek kaçtı. Bir süre sonra kardeşinin kaybolduğunu fark eden abla, yaylada ineklerin bulunduğu bölgede kardeşine seslenerek aramaya başladı. Ablasının sesini duyan B.Ç., taş ve çalının altından çıktı.

DEHŞET ANLARINI BÖYLE ANLATTI

Eve dönen abla-kardeş, olanları annelerine anlattı. Anne soluğu jandarma karakolunda aldı. Yaşadığı dehşeti anlatan B.Ç., "Hayvanları otlatırken üzerime doğru koşmaya başladı. Ben de kaçmak istedim. Bu sırada takıldım ve düştüm. Beni yakaladı, üzerime çıktı. Boğmak istedi. Bana saldırdı. Kıyafetlerimi çıkardı. Çırpınınca bana tokat attı. Bağırmak istedim, olmadı. Boğazımı sıkınca ölü taklidi yaptım. Beni çalılıklara çekti. Üzerimi taşlarla kapattıktan sonra çalılarla örttü. Ablamın sesini duyunca biraz bekledim. Daha sonra bağırarak bulunduğum yerden çıktım" dedi.

İKİ SUÇTAN HAPSİ TALEP EDİLDİ

Ailenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Ş.A., "Kızı tanımıyorum. Ben böyle bir şey yapmadım" diyerek suçlamayı reddetti. Savcı, tutuklanan Ş.A. hakkında cinsel istismar ve işlediği bir suçu gizlemek amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından dava açtı. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ş.A. son savunmasında beraatini istedi.

MAHKEME İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULAMADI

Sanık öldürmeye teşebbüs suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı, eyleminin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle bu cezası 13 yıl 6 aya indirildi. Mahkeme, cinsel istismar suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezası verdiği Ş.A.'ya iki suçtan da iyi hal indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Bu arada sanığın akli dengesini yerinde olmadığı yönünde rapor alarak askere gitmediği yargılama aşamasında ise akli dengesinin yerinde olduğu yönünde karar verildiği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonMackaTecavüz
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