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Maganda yolcu, İETT şoförünü isyan ettirdi

Salgın yüzünden hayatlarını riske atarak İstanbul'da toplu ulaşımın en ağır yükünü çeken İETT şoförleri, bazı yolcuların duyarsızlığı yüzünden zor anlar yaşıyor.

18 Nisan 2021 Pazar 20:24
Maganda yolcu, İETT şoförünü isyan ettirdi

Maganda yolcu, İETT şoförünü isyan ettirdi



Koronavirüs salgınıyla yükleri bir kat daha artan ve İBB içinde en ağır sağlık riski altında çalışan İETT sürücüleri, kendini bilmez yolcuların çirkinliği yüzünden zor günler geçiriyor.

İstanbul Sancaktepe'de otobüse arka kapıdan binen yolcu, kendisini ikaz eden şoförü darp etmeye çalıştı. İETT şoförü olay sonrasında "Psikolojim bozuldu" diyerek aracı yol ortasında bıraktı.


Olay Abdurrahmangazi Mahallesi, Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kadıköy-Sultanbeyli güzergahında sefer yapan otobüs, durağa yanaştığı sırada bir kişi otobüse arka kapıdan binmeye çalıştı. Otobüs şoförü, arka kapıdan binemeyeceğini, HES kodu için kartını okutması gerektiğini söyledi. İddiaya göre, bu kişi otobüsten inmesini isteyen şoförü darp etmeye çalıştı.

Şoför, cadde ortasında otobüsü durdurarak tüm yolcuların otobüsten inmesini istedi. Bunun üzerine yolcularla şoför arasında da tartışma yaşandı. Otobüsteki yolcuların başka otobüslere binmesiyle olay son bulurken, otobüs şoförü "Bizim derdimizi kim dinleyecek? Şoförlerin derdini anlayan yok" diyerek isyan etti.

Otobüsün şoförü, "Arkadan binmesi ön tarafta bekleyen yolcuları mağdur etmesinden dolayı bana saldırdı. Ben de o nedenle psikolojim bozulduğu için gidemiyorum. Biz şoförler her zaman zor durumdayız. Herkes şoförlere yükleniyor. Fazla aldığımızda şoför, eksik aldığımızda şoför, ceza kesilecek şoför. Her şeyde şoför mağdur. Biz burada ne yapalım? Bizim derdimizi kim dinleyecek? Şoförlerin derdini anlayan yok. Burada deneme tahtası gibiyiz. Gelen bağırıyor giden bağırıyor" diye konuştu. Bir süre bekledikten sonra sakinleşen şoför yola devam etti.

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