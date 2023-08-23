Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 31°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Maganda yolcuyu, otobüsten vatandaşlar attı

Şehirici yolcu otobüsünde yanında bebeği olan bir kadınla tartışan sonra da hakaretler savuran yolcuyu, otobüsteki yurttaşlar aşağı attı.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 14:16
Maganda yolcuyu, otobüsten vatandaşlar attı

Maganda yolcuyu, otobüsten vatandaşlar attı


İstanbul Kadıköy'de otobüste 2 yolcu arasında başlayan 'neden çarptın, dikkatli olsana' tartışması kavgaya dönüştü. İddiaya göre tartıştığı bebekli kadını tartaklayan erkek yolcu, otobüstekiler tarafından yaka paça indirildi.


Kadıköy'de dün akşam saatlerinde 14F Kadıköy- Küplüce seferini yapacak olan İETT otobüsünde sefere başlamadan önce 2 yolcu arasında kavga çıktı.


İddiaya göre, otobüste kucağında bebeği ile oturan kadın, kendisine çarpan erkek yolcuya "Ayağını neden çarptın, dikkatli olsana' diyerek tepki gösterdi.


Bunun üzerine iki yolcu arasında tartışma başladı. Kadını tartakladığı iddia edilen erkek yolcu, otobüstekiler tarafından zorla indirildi. Adamın otobüsten indirildiği ve kadının yerdeki anlarını yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Anahtar Kelimeler:
İETTYolcu OtobüsüMaganda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dr. İbrahim Karahan cinayeti zanlıları yakalandı
Dr. İbrahim Karahan cinayeti zanlıları yakalandı
Zerrin Kılıç'ın ölümü | Pencereden düşmeye bakanlık itiraz etti
Zerrin Kılıç'ın ölümü | Pencereden düşmeye bakanlık itiraz etti
Kız kardeşini 'Araba kullanma' karşılığında istismar etmiş
Kız kardeşini 'Araba kullanma' karşılığında istismar etmiş
Köksal Kaçmaz'ın ölümü | MHP'li eski başkanı silahlı saldırı
Köksal Kaçmaz'ın ölümü | MHP'li eski başkanı silahlı saldırı
Aziz Alptekin'in ölümü | Atama beklerken canına kıydı
Aziz Alptekin'in ölümü | Atama beklerken canına kıydı
Tebliğciler, spor salonununda | 'Ahiretin müşterisi olun'
Tebliğciler, spor salonununda | 'Ahiretin müşterisi olun'
AKP'li vekilin aracını şikayet eden vatandaş gözaltına alındı
AKP'li vekilin aracını şikayet eden vatandaş gözaltına alındı
Kiracısını çıkarmak için ev bastı, apartman ayağa kalktı
Kiracısını çıkarmak için ev bastı, apartman ayağa kalktı
Dinlenme tesisinde bedava yemek kavgası
Dinlenme tesisinde bedava yemek kavgası
Esenyurt Kültür Merkezi'nde yangın
Esenyurt Kültür Merkezi'nde yangın

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim