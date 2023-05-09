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Magandalar, Antalya Atatürk Evi'ne saldırdı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya ziyareti sırasında 1930 yılında konakladığı ve daha sonra müze haline getirilen ev mağandaların saldırısına uğradı.

09 Mayıs 2023 Salı 13:24
Magandalar, Antalya Atatürk Evi'ne saldırdı

Magandalar, Antalya Atatürk Evi'ne saldırdı


Antalya'da Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında konakladığı evin önünde kavga eden gruptakilerden bazıları, şu an müzeye çevrilen evin önündeki 'Venüs' heykelini parçalayarak kapıyı tekmeledi.

Kavga eden grup Antalya Atatürk Evi'ne ve Venüs heykeline saldırdı Antalya'da Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında konakladığı evin önünde kavga eden gruptakilerden bazıları, şu an müzeye çevrilen evin önündeki 'Venüs' heykelini parçalayarak kapıyı tekmeledi.

ESNAF SALDIRGGANLARI YAKALAMAYA ÇALIŞTI

Duruma tepki gösteren esnaf ve yoldan geçenler, heykeli kırıp kapıyı tekmeleyenleri yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Saldırganları kovalayanlar arasında yer alan M.T. ise ayağını burktu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede gelen polis ekipleri çalışma başlatırken, kapının önündeki kırık heykel parçaları ise toplandı. M.T., ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Muhtarlık önünde oturdukları sırada bir ses duyduklarını söyleyen Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, “Sesi duyunca hemen olay yerine doğru geldik. 2 kişinin Atatürk Evi ve Müzesi önünde heykel kırdığını söylediler. Bir kişi de kovalarken ayağını burkmuş ve ambulansla hastaneye götürdüler. Olayı yapanı görmedik. Kapıyı da tekmelemiş sanırım. Burada bazı esnafımız olayı görmüş. Olayı şiddetle kınıyoruz" dedi.
 

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