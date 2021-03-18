Magandalar bunu da yaptı | Hayvanat bahçesinden çaldılar, keserek yediler
Mangal ziyafeti uğruna özel bir hayvanat bahçesinde koruma altında tutulan geyiklerden birini çalan maganda hırsızlardan akıllara durgunluk veren vahşet. Zonguldak'ta şoke eden bir olay meydana geldi. Kentin Gökçebey ilçesinde seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp, keserek yediği belirlenen 2 kişi, yakalanıp tutuklandı
Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasının hayvanat bahçesindeki geyik, otlaması için çıkarıldığı fabrikanın arka bölümündeki boş arazide kayboldu.
Bölgede arama yapan bakıcılar geyiği bulamayınca, jandarmaya haber verildi.
Ekipler, geyiğin C.A. ve M.B. tarafından kaçırıldığını tespit etti.
Jandarma ekipleri, önceki gün şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. C.A. ve M.B. gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde geyiği kaçırdıktan sonra silahla vurarak öldürdükten sonra kesip yediklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.