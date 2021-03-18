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Magandalar bunu da yaptı | Hayvanat bahçesinden çaldılar, keserek yediler

Zonguldak Gökçebey ilçesinde faaliyet gösteren seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesindeki geyiği çalah hırsızlar, talihsiz hayvanı keserek yedi.

18 Mart 2021 Perşembe 17:00
Magandalar bunu da yaptı | Hayvanat bahçesinden çaldılar, keserek yediler

Magandalar bunu da yaptı | Hayvanat bahçesinden çaldılar, keserek yediler



Mangal ziyafeti uğruna özel bir hayvanat bahçesinde koruma altında tutulan geyiklerden birini çalan maganda hırsızlardan akıllara durgunluk veren vahşet. Zonguldak'ta şoke eden bir olay meydana geldi. Kentin Gökçebey ilçesinde seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp, keserek yediği belirlenen 2 kişi, yakalanıp tutuklandı

Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasının hayvanat bahçesindeki geyik, otlaması için çıkarıldığı fabrikanın arka bölümündeki boş arazide kayboldu.

Bölgede arama yapan bakıcılar geyiği bulamayınca, jandarmaya haber verildi.

Edinilen bilgilere göre, geyiğin izini süren jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini başvurdu, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi.

Ekipler, geyiğin C.A. ve M.B. tarafından kaçırıldığını tespit etti.

Jandarma ekipleri, önceki gün şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. C.A. ve M.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde geyiği kaçırdıktan sonra silahla vurarak öldürdükten sonra kesip yediklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
GeyikGeyik Eti
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