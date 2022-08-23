Magandalar İETT şoförünü bıktırdı, istifa etti

İstanbul trafiğinin ve toplu taşımanın yükünü çeken İETT sürücüleri, görgüsüz şehir magandalarının hedefi haline geldi. Altlarında otomobillerle sık sık yolcu otobüslerini taciz eden, trafikte tartıştıkları sürücülere saldıran magandalar, sadece sürücülerin değil vatandaşların da başına dert oluyor.

Son olarakZekeriyaköy'de, trafikte tartıştığı kişilerin saldırdığıotobüsü şoförü İhsan Uzun, benzer saldırıları çok sık yaşadığı ve can güvenliği kalmadığını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. İçindeki yolculara korku dolu anlar yaşatan ve şoförün istifasına yol açan trafikteki saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akıllara durgunluk veren olay, 5 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında Zekariyaköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Hacıosman- Kısırkaya arasında sefer yapan 152 nolu hatlı İETT otobüsünün şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sözlü tartışma sonrası otomobilin sürücüsü İETT otobüsünü takip etti. Şoförün jandarma karakoluna doğru sürdüğü İETT otobüsün önü 3 araçla kesildi. Araçlardan inen kişiler otobüse yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Şoförünün kapıyı açmadığı otobüsteki yolcular karku dolu anlar yaşadı. Şoför uzun süre kornaya basarak jandarmanın gelmesini sağladı. Gelen jandarma ekipleri olaya müdahale ederken, bölge sorumluluk alanı olduğu için işlem yapması için polis ekibi çağırdı. Gelen polis ekipleri saldırganları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Otobüs şoförü İhsan Uzun, saldırganlardan şikayetçi oldu.



