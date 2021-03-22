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Makas ata ata can aldı | Trafik magandası dehşet saçtı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde makas atarak son sürat gittiği iddia edilen otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, kaldırımda yürüyen iki kadın yaralandı.

22 Mart 2021 Pazartesi 10:02
Makas ata ata can aldı | Trafik magandası dehşet saçtı

Makas ata ata can aldı | Trafik magandası dehşet saçtı


Antalya'da makas attığı öne sürülen otomobil sürücüsü dehşet saçtı. Son sürat giderken makas attığı iddia edilen otomobil önce motosiklete, ardından da kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT çalışanı Hakkı Kök olay yerinde hayatını kaybetti


Akıllara durgunluk veren kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinden şehir merkezine doğru iddiaya göre hızla ilerleyen 07 YK 581 plakalı otomobilin sürücüsü Evren Y. direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, önünde giden Hakkı Kök idaresindeki motosiklete ve kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı. Otomobil, daha sonra elektrik direğine çarparak yerinden söktü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kazada kaldırımda yürüyen iki kadın ile araç sürücüsü yaralandı.

Yaralı kadınlardan birisi kendi imkanları ile hastaneye giderken, diğer kadın ve otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Feci kazada motosiklet sürücüsü ise hayatını kaybetti.

Kaza anında üzerinden kimlik çıkmadığı için ismi belirlenemeyen sürücünün Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT çalışanı Hakkı Kök olduğu belirlendi.

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AntalyaMakas
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