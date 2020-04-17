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Maltepe’de 5 bin adet maskeye el konuldu

Koronavirüse karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında kontrollerini arttıran Maltepe Belediyesi, izinsiz maske satışı denetimlerinde 5 bin adet maskeye el koydu.

17 Nisan 2020 Cuma 22:06
Maltepe’de 5 bin adet maskeye el konuldu

Maltepe’de 5 bin adet maskeye el konuldu

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma yürüten Maltepe Belediyesi, ilçe sınırları içindeki işletmeleri denetlemeye devam ediyor. Yapılan ortak denetim sonucunda izinsiz maske satan bir işletmede 5 bin adet maskeye el konularak, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, koronavirüs salgını süresince halk sağlığını korumaya yönelik yürüttükleri çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek; “Veteriner İşleri ve Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz işletmelerde ve semt pazarlarında denetimlerine devam ediyor, saha ekibimiz dezenfeksiyon ve yıkama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor, sosyal hayata ara vermek durumunda kaldığımız bu süreçte sosyal medya kanallarımızda kültür sanat etkinliklerimize olanaklar dahilinde devam ediyoruz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Sevgili halkımızdan zorunlu olmadıkça evlerinde kalmalarını rica ediyorum” dedi.

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MaskeEl KoymaMaltepeKoronavirüs
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