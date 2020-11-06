Mama kaplarını çalan hırsıza beyzbol sopalı tepki

Sahipleri tarafından sokaklara atılan canlılara gönüllü olarak mama, su ve sağlık desteği verenlerin hurdacılarla başı dertte. Sık sık gönüllüler tarafından konulan mama kaplarını çalan hurdacıların, hayvanlara da şiddet uyguladığı iddia edilirken, suç üstü yakalanan bir şahıs tepki karşısında olay yerinden arabasına binerek kaçtı.

Akıllara durgunluk veren olay Gaziantep'te meydana geldi. Gönüllü olarak sokak hayvanlarını besleyen Çiçek Kalkan, beslediği köpeklerin mamalarını ve su kaplarını çaldığını öne sürdüğü İsmet A.'yı beyzbol sopası ile dövdü.

4’üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan besleme noktasına, dün akşam saatlerinde, iddiaya göre, bir sokak köpeğini tedavi etmek ve hayvanları beslemek için giden Çiçek Kalkan, hurdacı olduğunu söylediği İsmet A.'nın hayvanların mamalarını ve su kaplarını almaya çalıştığını gördü. Bir süre İsmet A. ile tartışan Kalkan, daha sonra aracında bulunan beyzbol sopasını alarak, İsmet A.'ya saldırmaya başladı.

‘KÖPEKLERİN SALAMLARINI ALIP TEKME ATTIĞINI GÖRDÜM’

Çiçek Kalkan, köpekleri beslemeye geldiğinde İsmet A.'nın köpeklerin salamlarını kaplara doldurup, bir yandan da köpeklere tekme attığını ileri sürdü.

‘ARABAMDAKİ SOPAYI ALIP SALDIRDIM’

Kalkan, İsmet A.'nın aylardır bu olayı gerçekleştirdiğini belirterek, "İmkanlarım dahilinde ve bazı insanların desteği ile sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyorum. Bir gün öncesinde besleme için geldiğimde yaralı bir köpek gördüm. Köpek çok kurtlanmıştı kendi imkanlarımla temizledim ama dikiş gerekiyordu. Açık veteriner bulamadım. Ertesi gün yine köpeğin olduğu yere geldim. Köpeği alıp tedavi ettirmemiz gerekiyordu. Burada aylardır hayvanların mamasını çalıp, su kaplarını alıp, götüren bir adam vardı. Hurdacı olduğunu söylüyorlardı. Gördüğümde belediye salam bırakmıştı. Aynı zamanda mamaları vardı. Salamları alıp, bir taraftan köpekleri ayağı ile ittirip, vuruyordu. Köpekler yemesinler diye, yemeklerini topluyordu. Onları alıp, arabasına götürürken yakaladım, arkasından bağırdım" dedi.

Olay sırasında İsmet A.'nın kendisine hakaret ettiğini öne süren Çiçek Kalkan, geç saatlerde arazide besleme yaptığı için aracında sopa bulundurduğunu söyledi. Kalkan, sopa ile dövdüğü İsmet A.'nın kendisini omzundan ittirip, hakaretler ettiğini belirterek, "Arabaya bindiğinde cama vurup, kapısını açtım. Sonrasında bana küfürlü bir kelime kullandı. Ben de o esnada arabasının anahtarını aldım. Beni omzumdan ittirdi ve hakaretler etti. O sırada öfke ile arabamdaki sopayı alıp, saldırdım. Bunda bir suç varsa suç benimdir. O an tamamen annelik iç güdüsü ile saldırdım" diye, konuştu.

‘YAVRULARIMA BİR DAHA BUNU YAPMASIN’

Çiçek Kalkan, annelik iç güdüsü ile saldırdığını söyleyerek, "Yavrularıma bir daha bunu yapmasın. Çünkü onlara vurduğunu gördüm. Birisi sizin çocuğunuza vursa ne hissedersiniz. Bu onun yanına kar kalsın istemedim. Sonra sakin konuştuğumuzda bana bir daha asla yapmayacağını söyledi. Bir daha köpeklere ait bir şey almayacağını, işçilerinin aldığını söyledi.

Elimdeki sopayı gördüğünde korktu, suçluluk psikolojisi ile tepki vermedi" diye konuştu.

Kalkan'ın sopayla darbettiği İsmet A ise olayın ardından aracı ile bölgeden ayrıldı.