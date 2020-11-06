Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Mama kaplarını çalan hırsıza beyzbol sopalı tepki

Sokak hayvanları için gönüllüler tarafından konulan mamaları ve mama kaplarını çalan hurdacı suç üstü yakalanınca hayatının şokunu yaşadı.

06 Kasım 2020 Cuma 08:49
Mama kaplarını çalan hırsıza beyzbol sopalı tepki

Mama kaplarını çalan hırsıza beyzbol sopalı tepki

Sahipleri tarafından sokaklara atılan canlılara gönüllü olarak mama, su ve sağlık desteği verenlerin hurdacılarla başı dertte. Sık sık gönüllüler tarafından konulan mama kaplarını çalan hurdacıların, hayvanlara da şiddet uyguladığı iddia edilirken, suç üstü yakalanan bir şahıs tepki karşısında olay yerinden arabasına binerek kaçtı. 
Akıllara durgunluk veren olay Gaziantep'te meydana geldi. Gönüllü olarak sokak hayvanlarını besleyen Çiçek Kalkan, beslediği köpeklerin mamalarını ve su kaplarını çaldığını öne sürdüğü İsmet A.'yı beyzbol sopası ile dövdü.

4’üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan besleme noktasına, dün akşam saatlerinde, iddiaya göre, bir sokak köpeğini tedavi etmek ve hayvanları beslemek için giden Çiçek Kalkan, hurdacı olduğunu söylediği İsmet A.'nın hayvanların mamalarını ve su kaplarını almaya çalıştığını gördü. Bir süre İsmet A. ile tartışan Kalkan, daha sonra aracında bulunan beyzbol sopasını alarak, İsmet A.'ya saldırmaya başladı. 

‘KÖPEKLERİN SALAMLARINI ALIP TEKME ATTIĞINI GÖRDÜM’

Çiçek Kalkan, köpekleri beslemeye geldiğinde İsmet A.'nın köpeklerin salamlarını kaplara doldurup, bir yandan da köpeklere tekme attığını ileri sürdü.

Kalkan, İsmet A.'nın aylardır bu olayı gerçekleştirdiğini belirterek, "İmkanlarım dahilinde ve bazı insanların desteği ile sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyorum. Bir gün öncesinde besleme için geldiğimde yaralı bir köpek gördüm. Köpek çok kurtlanmıştı kendi imkanlarımla temizledim ama dikiş gerekiyordu. Açık veteriner bulamadım. Ertesi gün yine köpeğin olduğu yere geldim. Köpeği alıp tedavi ettirmemiz gerekiyordu. Burada aylardır hayvanların mamasını çalıp, su kaplarını alıp, götüren bir adam vardı. Hurdacı olduğunu söylüyorlardı. Gördüğümde belediye salam bırakmıştı. Aynı zamanda mamaları vardı. Salamları alıp, bir taraftan köpekleri ayağı ile ittirip, vuruyordu. Köpekler yemesinler diye, yemeklerini topluyordu. Onları alıp, arabasına götürürken yakaladım, arkasından bağırdım" dedi.

‘ARABAMDAKİ SOPAYI ALIP SALDIRDIM’

Olay sırasında İsmet A.'nın kendisine hakaret ettiğini öne süren Çiçek Kalkan, geç saatlerde arazide besleme yaptığı için aracında sopa bulundurduğunu söyledi. Kalkan, sopa ile dövdüğü İsmet A.'nın kendisini omzundan ittirip, hakaretler ettiğini belirterek, "Arabaya bindiğinde cama vurup, kapısını açtım. Sonrasında bana küfürlü bir kelime kullandı. Ben de o esnada arabasının anahtarını aldım. Beni omzumdan ittirdi ve hakaretler etti. O sırada öfke ile arabamdaki sopayı alıp, saldırdım. Bunda bir suç varsa suç benimdir. O an tamamen annelik iç güdüsü ile saldırdım" diye, konuştu.

‘YAVRULARIMA BİR DAHA BUNU YAPMASIN’

Çiçek Kalkan, annelik iç güdüsü ile saldırdığını söyleyerek, "Yavrularıma bir daha bunu yapmasın. Çünkü onlara vurduğunu gördüm. Birisi sizin çocuğunuza vursa ne hissedersiniz. Bu onun yanına kar kalsın istemedim. Sonra sakin konuştuğumuzda bana bir daha asla yapmayacağını söyledi. Bir daha köpeklere ait bir şey almayacağını, işçilerinin aldığını söyledi. 

Elimdeki sopayı gördüğünde korktu, suçluluk psikolojisi ile tepki vermedi" diye konuştu.

Kalkan'ın sopayla darbettiği İsmet A ise olayın ardından aracı ile bölgeden ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
Mama Kabı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gamze Açar cinayeti | Devre mülk otelde gece yarısı çığlığı
Gamze Açar cinayeti | Devre mülk otelde gece yarısı çığlığı
Gamze Açar cinayeti | Gamze'yi 5. kattan kim attı?
Gamze Açar cinayeti | Gamze'yi 5. kattan kim attı?
İzmir Depremi | Millet can kurtarmaya çalışırken o hırsızlık için gelmiş
İzmir Depremi | Millet can kurtarmaya çalışırken o hırsızlık için gelmiş
Düğün yolunda gelini döven damat gözaltına alındı
Düğün yolunda gelini döven damat gözaltına alındı
Depremzedelere gönderilen yardım malzemesini satarken yakalandı
Depremzedelere gönderilen yardım malzemesini satarken yakalandı
Deprem provakatörleri gözaltında | 2 kişi tutuklandı
Deprem provakatörleri gözaltında | 2 kişi tutuklandı
Kablo hırsızları bir mahalleyi okulsuz bıraktı
Kablo hırsızları bir mahalleyi okulsuz bıraktı
Ankara Mamak'ta patlama | Yaralılar var 
Ankara Mamak'ta patlama | Yaralılar var 
Müzeler yağmalanıyor | Binlerce eser kayıp | Sayıştay raporları alârm veriyor 
Müzeler yağmalanıyor | Binlerce eser kayıp | Sayıştay raporları alârm veriyor 
Teröristler Suriye'den paramotor ile gelmiş
Teröristler Suriye'den paramotor ile gelmiş

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim