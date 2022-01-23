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Mamak'ta liseli genç kızın şüpheli ölümü

Ankara'nın Mamak ilçesinde, evinde asılı olarak bulunan lise öğrencisi E.Ç.'nin (18) şüpheli ölümü üzerine anne ve babası gözaltına alındı.

23 Ocak 2022 Pazar 08:37
Mamak'ta liseli genç kızın şüpheli ölümü

Mamak'ta liseli genç kızın şüpheli ölümü


Ankara Mamak'ta ailesiyle birlikte kaldığı evde ipe asılı olarak bulunan lise öğrencisi genç kızın ölümünün ardından anne ve babası gözaltına alındı.
Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Mamak Bostancık Mahallesi 1580'inci sokaktaki evde meydana geldi.

Lise öğrencisi E.Ç.'nin kendini asarak yaşamına son verdiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydaki şüpheler üzerine baba Y.Ç. ve anne H.Ç.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


 

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İntihar
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