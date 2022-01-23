Mamak'ta liseli genç kızın şüpheli ölümü
Ankara Mamak'ta ailesiyle birlikte kaldığı evde ipe asılı olarak bulunan lise öğrencisi genç kızın ölümünün ardından anne ve babası gözaltına alındı.
Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Mamak Bostancık Mahallesi 1580'inci sokaktaki evde meydana geldi.
Lise öğrencisi E.Ç.'nin kendini asarak yaşamına son verdiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydaki şüpheler üzerine baba Y.Ç. ve anne H.Ç.'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.