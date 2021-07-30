Manavgat'ta halkı sokağa döken iddia
Türkiye orman yangınlarıyla başa çıkmaya çalışırken, terör örgütü üyelerinin kundaklama iddiaları konusunda yetkililerin araştırması sürüyor. Diken üstünde yaşayan Manavgat halkı, iki gencin bölgeye ormanları yakmaya geldiği iddiasıyla linç etmeye kalkması güvenlik güçleri tarafından son anda önlendi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir grup gencin yangın çıkarma bahanesiyle köye geldiklerini iddia ettikleri bir aracın önünü kesmesi ve iki kişiyi amaya çalışmasıyla başlayan olaylar mahalleyi sokağa döktü.
Hocalı Mahallesi’nde bir grup genç, bölgede bir araçta bulunan 2 kişinin yangın çıkarma bahanesiyle geldikleri iddiasıyla aracı durdurmak istedi. Kimliği açıklanmayan İki kişi ve gençler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre araçtaki bir kişi, mahalle gençlerinden birisini bıçakla yaraladı. Yaşanan arbede ve kavga görüntülerinin sosyal medyadan yayınlanmasının ardından bölgeye diğer mahalle sakinleri de geldi. Yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri bıçaklama olayına karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
GENÇLERİN KENDİLERİNE VERİLMESİNİ İSTEDİLER
BAKAN ÇAVUŞOĞLU DEVREYE GİRDİ
Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geldi. Kalabalık grup arasına giren Çavuşoğlu, “Askerimiz polisimiz görevimizi yapsın. Soruşturmalar yapılsın. Çeşitli iddialar var. İddia üzerine ceza verilmez, ceza verilirse de devlet verir. Haklı iken haksız duruma düşmeyelim. Ekiplerimizi bırakalım yangın bölgesine dönsün. Yanan yerler imara açılmayacak. Benim söz vermeme gerek yok, orman kanunu çok katıdır. Yanan yere istisnası olmamıştır, yanan yer ağaçlandırılmıştır. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın” dedi.
ZIRHLI ARACA ALINDILAR
Bakan Çavuşoğlu’nun konuşması ve bölgeden ayrılmasının ardından de gerginliğin devam etmesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip geldi. 2 gencin olduğu jandarma arabası bir süre sonra bölgeden çıkarıldı. Gençler, getirilen zırhlı araca alınarak aladan çıkarıldı. Zırhlı aracın ayrılmasının ardından kalabalık dağıldı.