Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Manisa Ahmetli'de korkunç cinayet | 4 genç katledildi

Manisa’nın Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi yakınlarında bir araç içerisinde 4 gencin başlarından vurularak öldürüldü. Korkunç infazın ardından bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 00:22
Manisa Ahmetli'de korkunç cinayet | 4 genç katledildi

Manisa Ahmetli'de korkunç cinayet | 4 genç katledildi


Manisa'nın Ahmetli ilçesi son yılların en korkunç cinayetiyle sarsıldı. Lise arkadaşı olduğu öğrenilen 4 genç, bir araç içerisinde başlarına kurşun sıkılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Kestelli Mahallesi bir vatandaşın tarlasından dönerken karşılaştığı korkunç manzaranın ardından, hayatını  kaybeden gençlerin aileleri olay yerine akın etti. Yapılan araştırmada bölgede bir de tüfek bulundu. 

Jandarma tarafından yapılan incelemede, öldürülen gençlerin 22-24 yaşlarında ve aynı liseden arkadaş oldukları belirlendi. 20 yaşındaki Ümit Zangal, 23 yaşındaki Serkan Zangal, 22 yaşındaki Muharrem Zengin ve 25 yaşındaki Neşet Dalgın'ın can verdiği korkunç cinayetin nedeni henüz bilinmiyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, art arda silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Cinayetin ardından bölgeye gelen ekipler, bir otomobilde 4 genci başlarından silahla vurulmuş olarak buldu. sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Araştırmada öldürülen gençlerin 22-24 yaşlarında ve aynı liseden arkadaş oldukları ve pompalı tüfekle vuruldukları belirlendi.

YAKINLARI OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu arada yandan olay yerine gelen gençlerin yakınları acı haberi aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Gençlerin yakınları aldıkları haber karşısında şoka uğrarken gözyaşlarına hakim olamadılar ve feryat ettiler.

Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından 4 kişinin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bölgeye gelen Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan olay yerinde ekiplerden bilgi aldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖLEN GENÇLERDEN BİRİSİ TRABZONSPORLU ZENGİN'İN YEĞENİ

Araç içindeki pompalı korkunç saldırıda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Muharrem Zengin'in bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve aslen Ahmetlili olan Mehmet Zengin'in yeğeni olduğu öğrenildi.
 

Anahtar Kelimeler:
ManisaAhmetliKestelli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dur ihtarına uymayan araç | Uyarı ateşi can aldı
Dur ihtarına uymayan araç | Uyarı ateşi can aldı
Hastanede kumar iddiası | 5 çalışan açığa alındı
Hastanede kumar iddiası | 5 çalışan açığa alındı
Milli gaz dolandırıcılarına dikkat | Sakın bu ilana inanmayın
Milli gaz dolandırıcılarına dikkat | Sakın bu ilana inanmayın
Kaza yapan araçta sıkışan kız arkadaşını bıraktı kaçtı
Kaza yapan araçta sıkışan kız arkadaşını bıraktı kaçtı
Duraktan yolcu alan otobüsün şoförüne saldırdılar
Duraktan yolcu alan otobüsün şoförüne saldırdılar
İstanbul'da yakalandılar | İsimleri terör örgütü karargahında bulunmuştu
İstanbul'da yakalandılar | İsimleri terör örgütü karargahında bulunmuştu
Çuvala çocuk koyup kaçırmaya kalktı | Mahalleyi karıştıran olay
Çuvala çocuk koyup kaçırmaya kalktı | Mahalleyi karıştıran olay
Silici operasyonu | 60 bin TIR akaryakıta vergi oyunu
Silici operasyonu | 60 bin TIR akaryakıta vergi oyunu
İlhan Doğan'a Nazi tezgahı | Suikast yalanı ile servetine çöreklendiler
İlhan Doğan'a Nazi tezgahı | Suikast yalanı ile servetine çöreklendiler
Savunma sanayiinde casusluk çetesinde operasyon
Savunma sanayiinde casusluk çetesinde operasyon

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim