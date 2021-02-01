Manisa Ahmetli'de korkunç cinayet | 4 genç katledildi



Manisa'nın Ahmetli ilçesi son yılların en korkunç cinayetiyle sarsıldı. Lise arkadaşı olduğu öğrenilen 4 genç, bir araç içerisinde başlarına kurşun sıkılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Kestelli Mahallesi bir vatandaşın tarlasından dönerken karşılaştığı korkunç manzaranın ardından, hayatını kaybeden gençlerin aileleri olay yerine akın etti. Yapılan araştırmada bölgede bir de tüfek bulundu.

Jandarma tarafından yapılan incelemede, öldürülen gençlerin 22-24 yaşlarında ve aynı liseden arkadaş oldukları belirlendi. 20 yaşındaki Ümit Zangal, 23 yaşındaki Serkan Zangal, 22 yaşındaki Muharrem Zengin ve 25 yaşındaki Neşet Dalgın'ın can verdiği korkunç cinayetin nedeni henüz bilinmiyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, art arda silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Cinayetin ardından bölgeye gelen ekipler, bir otomobilde 4 genci başlarından silahla vurulmuş olarak buldu. sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Araştırmada öldürülen gençlerin 22-24 yaşlarında ve aynı liseden arkadaş oldukları ve pompalı tüfekle vuruldukları belirlendi.

YAKINLARI OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu arada yandan olay yerine gelen gençlerin yakınları acı haberi aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Gençlerin yakınları aldıkları haber karşısında şoka uğrarken gözyaşlarına hakim olamadılar ve feryat ettiler.

Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından 4 kişinin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bölgeye gelen Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan olay yerinde ekiplerden bilgi aldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖLEN GENÇLERDEN BİRİSİ TRABZONSPORLU ZENGİN'İN YEĞENİ

Araç içindeki pompalı korkunç saldırıda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Muharrem Zengin'in bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve aslen Ahmetlili olan Mehmet Zengin'in yeğeni olduğu öğrenildi.

