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Manisa'da deprem fırtınası, önce 4.3, ardından 5.0

 Manisa'da bu akşam saatlerinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin hemen ardından Akhisar Medar'da 5.0 büyüklüğünde başka bir deprem kaydedildi.

04 Şubat 2020 Salı 19:57
Manisa'da deprem fırtınası, önce 4.3, ardından 5.0

Manisa'da deprem fırtınası, önce 4.3, ardından 5.0

  Manisa Akhisar beşik gibi sallanıyor. Akşam saat 19.47 sıralarında 4.3 ile sallanan Manisa Akhisar, aradan geçen bir saat sonra bu kez 5.0 ile sallandı. İlk depremin merkez üssü Karabörüklü olarak duyruldu. İkinci deprem Medar yakınlarında yerin 8,9 KM derinliğinde oluştu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerinde yer alan deprem haritasına göre sarsıntı Ege Bölgesi ile Marmara Bölgesi'nde çok sayıda yerleşim biriminde hissedildi.AFAD'ın 4.8, Kandilli'nin 5.0 olarak ilan ettiği deprem, Bursa, İstanbul'un bazı ilçeleri, Koceli'nin bazı ilçeleri, Aydın, Denizli ve İzmir'de yoğun olarak hissedildi.

İLK DEPREM 4.3 İLE GELDİ

Manisa'da bu akşam saatlerinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan deprem sonrası yapılan açıklamada “Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde ve 4.2 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Manisa il merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle yaralanma ve hasar meydana gelmediği öğrenilirken, vatandaşlar panik yaşadı.

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..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.02.04 21:04:00  39.0000   27.8400       14.2      -.-  2.7  -.-   AKHISAR-MANISA                                    Otomatik
2020.02.04 20:55:23  38.9748   27.8367        8.9      -.-  5.0  4.7   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            REVIZE01   (2020.02.04 20:55:23)
2020.02.04 20:45:34  39.1842   27.9358       12.6      -.-  1.8  -.-   CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.04 20:41:29  38.9950   27.9210        5.0      -.-  1.3  -.-   YENICE-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.02.04 20:39:42  38.9740   27.8840       10.7      -.-  2.1  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.04 20:26:48  39.0140   27.8642       14.3      -.-  2.0  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.04 20:23:56  39.0730   27.8172       13.7      -.-  2.1  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.04 20:20:37  39.0072   27.8625        2.9      -.-  1.4  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.02.04 20:20:16  39.0370   27.8935        5.0      -.-  1.8  -.-   ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA)                      İlksel
2020.02.04 20:18:36  38.9808   27.8773        9.5      -.-  2.0  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.04 20:14:34  39.0037   27.8832        5.1      -.-  2.6  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.02.04 20:11:18  38.9807   27.8298       11.0      -.-  2.1  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2020.02.04 20:04:27  38.9092   27.8283       18.5      -.-  1.6  -.-   AKHISAR (MANISA)                                  İlksel
2020.02.04 19:57:40  39.0088   27.9027       15.7      -.-  1.3  -.-   YENICE-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.02.04 19:56:34  38.9728   27.9105        5.0      -.-  1.7  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.02.04 19:55:24  38.9547   27.8500       16.5      -.-  2.0  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2020.02.04 19:52:33  38.9387   27.8758       13.7      -.-  1.6  -.-   HASKOY-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.02.04 19:49:46  38.9967   27.9178        5.0      -.-  2.2  -.-   YENICE-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.02.04 19:49:18  39.0063   27.8795        7.6      -.-  1.1  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.02.04 19:47:09  38.9898   27.8517       10.0      -.-  4.5  4.2   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       REVIZE01   (2020.02.04 19:47:09)
2020.02.04 19:44:41  38.2043   42.4397       22.8      -.-  2.2  -.-   HIZAN (BITLIS)                                    İlksel
2020.02.04 19:39:58  39.0323   27.8065        9.6      -.-  1.4  -.-   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.02.04 19:37:20  39.0772   27.8668        7.0      -.-  2.0  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.02.04 19:33:01  39.1100   27.8232       12.2      -.-  3.4  3.2   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.04 19:14:14  39.0137   27.8818        3.2      -.-  1.8  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.02.04 18:57:14  38.9678   27.8500       13.0      -.-  2.2  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2020.02.04 18:48:26  39.1428   27.8637        9.7      -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.02.04 18:41:36  39.0992   27.8135        6.7      -.-  3.9  3.6   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.04 18:34:44  39.0523   27.8182        8.3      -.-  1.8  -.-   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.02.04 18:21:57  38.9648   27.8798       14.8      -.-  2.2  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.02.04 18:07:14  39.0633   27.8333       14.4      -.-  3.2  2.9   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

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Son Güncelleme: 04.02.2020 21:37
Anahtar Kelimeler:
DepremSon DepremlerAkhisarManisa
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