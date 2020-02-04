Manisa'da deprem fırtınası, önce 4.3, ardından 5.0

Manisa Akhisar beşik gibi sallanıyor. Akşam saat 19.47 sıralarında 4.3 ile sallanan Manisa Akhisar, aradan geçen bir saat sonra bu kez 5.0 ile sallandı. İlk depremin merkez üssü Karabörüklü olarak duyruldu. İkinci deprem Medar yakınlarında yerin 8,9 KM derinliğinde oluştu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerinde yer alan deprem haritasına göre sarsıntı Ege Bölgesi ile Marmara Bölgesi'nde çok sayıda yerleşim biriminde hissedildi.AFAD'ın 4.8, Kandilli'nin 5.0 olarak ilan ettiği deprem, Bursa, İstanbul'un bazı ilçeleri, Koceli'nin bazı ilçeleri, Aydın, Denizli ve İzmir'de yoğun olarak hissedildi.

İLK DEPREM 4.3 İLE GELDİ

Manisa'da bu akşam saatlerinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan deprem sonrası yapılan açıklamada “Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde ve 4.2 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Manisa il merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle yaralanma ve hasar meydana gelmediği öğrenilirken, vatandaşlar panik yaşadı.

AYRINTILAR TAKİP EDİLİYOR

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.02.04 21:04:00 39.0000 27.8400 14.2 -.- 2.7 -.- AKHISAR-MANISA Otomatik 2020.02.04 20:55:23 38.9748 27.8367 8.9 -.- 5.0 4.7 MEDAR-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.02.04 20:55:23) 2020.02.04 20:45:34 39.1842 27.9358 12.6 -.- 1.8 -.- CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.04 20:41:29 38.9950 27.9210 5.0 -.- 1.3 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 20:39:42 38.9740 27.8840 10.7 -.- 2.1 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 20:26:48 39.0140 27.8642 14.3 -.- 2.0 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 20:23:56 39.0730 27.8172 13.7 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.04 20:20:37 39.0072 27.8625 2.9 -.- 1.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 20:20:16 39.0370 27.8935 5.0 -.- 1.8 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 20:18:36 38.9808 27.8773 9.5 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 20:14:34 39.0037 27.8832 5.1 -.- 2.6 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 20:11:18 38.9807 27.8298 11.0 -.- 2.1 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 20:04:27 38.9092 27.8283 18.5 -.- 1.6 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 19:57:40 39.0088 27.9027 15.7 -.- 1.3 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 19:56:34 38.9728 27.9105 5.0 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 19:55:24 38.9547 27.8500 16.5 -.- 2.0 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 19:52:33 38.9387 27.8758 13.7 -.- 1.6 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 19:49:46 38.9967 27.9178 5.0 -.- 2.2 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 19:49:18 39.0063 27.8795 7.6 -.- 1.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 19:47:09 38.9898 27.8517 10.0 -.- 4.5 4.2 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.02.04 19:47:09) 2020.02.04 19:44:41 38.2043 42.4397 22.8 -.- 2.2 -.- HIZAN (BITLIS) İlksel 2020.02.04 19:39:58 39.0323 27.8065 9.6 -.- 1.4 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 19:37:20 39.0772 27.8668 7.0 -.- 2.0 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 19:33:01 39.1100 27.8232 12.2 -.- 3.4 3.2 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.04 19:14:14 39.0137 27.8818 3.2 -.- 1.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 18:57:14 38.9678 27.8500 13.0 -.- 2.2 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 18:48:26 39.1428 27.8637 9.7 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.04 18:41:36 39.0992 27.8135 6.7 -.- 3.9 3.6 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.04 18:34:44 39.0523 27.8182 8.3 -.- 1.8 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 18:21:57 38.9648 27.8798 14.8 -.- 2.2 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 18:07:14 39.0633 27.8333 14.4 -.- 3.2 2.9 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel