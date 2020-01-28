Manisa'da deprem....

Manisa Kırkağaç'ta Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem AFAD'ın ölçümlerine göre 4.8 büyüklüğünde gerçekleşti.Kandilli Rasathanesi‘nin verilerine göre; depremin merkez üssü Manisa Kırkağaç…6.9 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 5.1 olarak tespit edildi.AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu. Deprem Balıkesir, İzmir, Çanakkale ve İstanbul‘da da hissedildi.

Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: Saat 14.26 da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Elazığ depreminde yaşanan 41 can kaybı henüz çok yeniyken, paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü. İnsanların yaşadığı kısa süreli panik kameralara yansıdı.

BAKAN SOYLU: HERHANGİ BİR HASAR SÖZ KONUSU DEĞİL

Depremle ilgili canlı yayında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herhangi bir hasar söz konusu değil. Deprem 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun" dedi.Öte yandan Kırkağaç Belediye Başkanı açıklamasında, "Bize intikal eden bir olay söz konusu değil" dedi