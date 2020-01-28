Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Manisa'da deprem....

Manisa Kırkağaç'ta Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

28 Ocak 2020 Salı 14:45
Manisa'da deprem....

Manisa'da deprem....

   Manisa Kırkağaç'ta Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem AFAD'ın ölçümlerine göre 4.8 büyüklüğünde gerçekleşti.Kandilli Rasathanesi‘nin verilerine göre; depremin merkez üssü Manisa Kırkağaç…6.9 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 5.1 olarak tespit edildi.AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.   Deprem Balıkesir, İzmir, Çanakkale ve İstanbul‘da da hissedildi.

   Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: Saat 14.26 da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Elazığ depreminde yaşanan 41 can kaybı henüz çok yeniyken, paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü. İnsanların yaşadığı kısa süreli panik kameralara yansıdı.

BAKAN SOYLU: HERHANGİ BİR HASAR SÖZ KONUSU DEĞİL

Depremle ilgili canlı yayında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herhangi bir hasar söz konusu değil. Deprem 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun" dedi.Öte yandan Kırkağaç Belediye Başkanı açıklamasında, "Bize intikal eden bir olay söz konusu değil" dedi

    

Son Güncelleme: 28.01.2020 15:15
Anahtar Kelimeler:
ManisaDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Helin Tepeli'nin ölümü | 20 yaşındaki genç kazada can verdi
Helin Tepeli'nin ölümü | 20 yaşındaki genç kazada can verdi
Buz üstünde drift yapan ambulansa soruşturma 
Buz üstünde drift yapan ambulansa soruşturma 
Tamir etmek için aldığı motosikletle kaza yapan genç can verdi
Tamir etmek için aldığı motosikletle kaza yapan genç can verdi
İcra takip elemanı yanında çalıştığı avukatı 9 ayda 828 kez dolandırmış
İcra takip elemanı yanında çalıştığı avukatı 9 ayda 828 kez dolandırmış
Yoldan geçen araçları taş atan magandalar serbest bırakıldı
Yoldan geçen araçları taş atan magandalar serbest bırakıldı
Suriye'de terör örgütüne drone gönderen 4 kişi yakalandı
Suriye'de terör örgütüne drone gönderen 4 kişi yakalandı
Lastik değiştirme faciaya neden oldu, 2 ölü 3 yaralı var
Lastik değiştirme faciaya neden oldu, 2 ölü 3 yaralı var
Astımın çaresi düzenli tedavi
Astımın çaresi düzenli tedavi
Kütahya'da defineci operasyonu | Kaçakçılar sanki müze kurmuş
Kütahya'da defineci operasyonu | Kaçakçılar sanki müze kurmuş
Ve Efsane Türkiye’de:Yeni Porsche 911 satışa sunuldu
Ve Efsane Türkiye’de:Yeni Porsche 911 satışa sunuldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim