Manisa'dan İran'a kaçırılan 12 yaşında kız çocuğu evine getirildi





TBMM'de yaptığı konuşmada 'Türkiye'nin sınırlarından kuş uçurtmuyoruz, kaçak geçişlere izin vermiyoruz' diyerek her fırsatta övünen Milli Savunma eski bakanı Hulusi Akar ile İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'nun kaçak sığınmacı arap ve afanları sahip çıkan sözlerini hatırlayanlar bu habere 'Yok artık' diyebilirler. Sınırları kevgire dönmüş ülkeye Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden gelen askerlik çağında milyonlarca erkeğin akını durdurulamazken, Manisa'dan afgan kökenli bir sapık tarafından 12 yaşındayken kaçırılan Türk kızı 2 yıl sonra evine geri dönebildi. Sınırlarımız öyle güvenliydi ki, sapık afganlının iki yıl boyunca tecavüzüne uğrayan kız çocuğu İran'a kadar kaçırılırken 2 bin kilometrelik yol üstünde, tek bir güvenlik görevlisi bile karşılarına çıkmamıştı.

Manisa’dan kaçırıldıktan sonra İran'da bulunan kız çocuğu D.B. kendisini bu hale getirenlerden çocuk konuştu: 'Bana bu zulmü yaşatanlardan devlet hesap sormalı" talebinde bulunurken, sınır güvenliğiyle övünen dönemin Milli Savunma Bakanı'nın TBMM'de AKP'li bakanlara Kayseri özel yemekleri ikramına hazırlandığı öğrenildi.

SAPIĞI, KATİLİ, TERÖRİSTİ TÜRKİYE'YE AKIN ETTİ

İki yıl önce Manisa’nın Salihli ilçesinde Afgan uyruklu Nagıp Cahit Yusufi tarafından İran’a kaçırıldığı iddia edilen 14 yaşındaki D.B., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimleri ile Türkiye’ye getirildi. Salihli’de ailesine teslim edilen kız çocuğunun, istismara uğradığı, hamile kalıp doğum yaptığı ortaya çıktı. 1.5 yaşındaki bebeği ile birlikte koruma altına alınan D.B., kendisini ailesine kavuşturan yetkililere teşekkür etti.

Manisa'nın Salihli ilçesi Emirhacılı Mahallesi’nde ailesi ile birlikte yaşayan D.B., iddiaya göre 2 yıl önce 12 yaşındayken başka bir mahallede çiftlikte çalışan 26 yaşındaki Afgan uyruklu Nagıp Cahit Yusufi tarafından kaçırıldı.

İSTİSMAR SONUCU HAMİLE KALDI

"BANA BU ZULMÜ YAŞATAN..."

Ailesi tarafından yapılan kaçırılma başvurusu üzerine yetkililer harekete geçti. Yapılan araştırma neticesinde 12 yaşındaki kızın İran’da olduğu tespit edildi. Çocuğun İran’da uğradığı istismar sonucu hamile kaldığı ve geçen sene bir bebek dünyaya getirdiği belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimleriyle D.B., İran’dan Türkiye’ye getirildi. Afgan uyruklu Yusufi’nin ise İranlı makamlarca sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

2 yıl sonra ailesine kavuşan 14 yaşındaki D.B., “Devletimiz sayesinde aileme yeniden kavuştum. Kaçırılma süreci ve sonrasında aileme yönelik çok fazla iftiralar atıldı. Bunları okuduğumda çok üzüldüm. Ayrıca bana bu zulmü yaşatan inşallah yakalanır ve adalete teslim edilir” dedi.

"SINIR DIŞI EDİLMİŞ"

Baba Mesut Göceci ise “Yaklaşık 2 yıldır kayıp olan kızımıza kavuştuğumuz için mutluyuz. Bu süreçte bizlerin yanında olan devletimizin tüm kurumlarına teşekkür ediyoruz. Kızımız ve torunumuz gayet sağlıklı. Kızımızı kaçıran Afganlı şahıs, İran tarafından sınır dışı edilmiş. Tekrar Türkiye’ye gelmesini istemiyoruz. Gelirse de inşallah yakalanır ve en ağır cezayı alır” diye konuştu.

