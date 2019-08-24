Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
97149
ALTIN
282.750
DOLAR
5.7454
STERLİN
7.0778
EURO
6.3899

Manyağın zoruna bak | Benim eşimin sonu da böyle olacak 

Kırıkkale'de boşandığı eşi Fedai Varan tarafından hunharca katledilen Emine Bulut cinayetine tepki yağarken, sosyal medyada katile destek mesajı atan adam gözaltına alındı.

Manyağın zoruna bak | Benim eşimin sonu da böyle olacak 

Kırıkkale'de boşandığı eşi Fedai Varan tarafından hunharca katledilen Emine Bulut cinayetine tepki yağarken, sosyal medyada katile destek mesajı atan adam gözaltına alındı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:07
Manyağın zoruna bak | Benim eşimin sonu da böyle olacak 

Manyağın zoruna bak | Benim eşimin sonu da böyle olacak 


Sosyal medyada katillere övgü mesajları atanlar hızla çoğalıyor. 10 yaşındaki kızının yanında annesi Emine Bulut'u hunharca öldüren Fedai Varan'a destek mesajı atan ve "Benim eşimin sonu da aynı olacak" diye yazan adam polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Eşini öldüreceğini sosyal medyada ilan eden şüpheli hakkında nasıl bir işlem yapılacağı henüz bilinmiyor, ancak Soner C, adlı şahsa yönelik eleştiriler dinmek bilmiyor.

İzmir'de tepki çeken 'Emine Bulut' paylaşımına jandarma anında müdahale etti

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Emine Bulut cinayeti hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, katil zanlısı Fedai Varan'a destek vererek, "Benim eşimin sonu da böyle olacak", "Bir kadın ölüyorsa hak etmiştir" yazan Soner Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı...


Kırıkkale'de kafede, 6 gün önce, 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde, eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut'un sosyal medyada ortaya çıkan görüntüleri, tüm Türkiye'de büyük tepki topladı. Cinayetin gerçekleştiği kafedeki güvenlik kamerasının görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet hakkında, çoğu kullanıcı tepkilerini dile getirdi.


"BENİM EŞİMİN SONU DA BÖYLE OLACAK"

Büyük çoğunluğun aksine, Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'nde oturan ve eşiyle boşanma sürecinde olan Soner Ç., sosyal medya üzerinden cinayetle ilgili yaptığı bir yorumda, katil zanlısı Fedai Varan'a destek verdi. Soner Ç., yorumunda şu ifadeleri kullandı:

'Adamı bu raddeye getiren kadındır. Benim eşimin de bana yapmadığı kalmadı. Çocuklarım için sabrediyorum ancak dayanacak gücüm kalmadı. Ayrıca kadınları bu kadar erkeğin üzerine salan devlettir, kanunlardır. Kadın bir şey yaptığını zannediyor. Ancak sonuç ortada, olan evlatlarımıza oluyor. Benim eşimin sonu da böyle olacak. Olan evlatlarıma olacak. Ancak dayanamıyorum, yapacağım. Ya gelecek ya sonuç bu.'

Sonar Ç.'nin yorumu sosyal medyada özellikle Twitter'da büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından jandarma ekipleri, hareket geçti. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla Soner Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Emine Bulut cinayeti, Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Emine Bulut cinayeti, Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Esra Erol programında Vahide anne Türkiye'yi ekranlara kilitledi
Esra Erol programında Vahide anne Türkiye'yi ekranlara kilitledi
Anahtar Kelimeler:
Emine BulutEmine Bulut CinayetiSosyal MedyaTepkiGözaltıFedai VaranKatilTorbalıAyrancılar Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayı kazası, 2 hastanelik oldu..
Ayı kazası, 2 hastanelik oldu..
Tramvay yolunu bir saat kapatan magandaya tepki yağdı
Tramvay yolunu bir saat kapatan magandaya tepki yağdı
Alkollü kadın sürücü 6 araca çarparak durdu
Alkollü kadın sürücü 6 araca çarparak durdu
Baba oğul bir oldu, doktora saldırdı...
Baba oğul bir oldu, doktora saldırdı...
Uyuşturucu satışına engel olmak isteyen gençlere silahlı saldırı
Uyuşturucu satışına engel olmak isteyen gençlere silahlı saldırı
Organ kaçakçısı üç kişiye suçüstü
Organ kaçakçısı üç kişiye suçüstü
Uyuşturucu satıcıları polis ekibine saldırdı
Uyuşturucu satıcıları polis ekibine saldırdı
Veresiye alkol kavgası, Sarhoş kadın ortalığı karıştırdı
Veresiye alkol kavgası, Sarhoş kadın ortalığı karıştırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort