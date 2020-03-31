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Manyağın zoruna bak | 'Koronavirüs kaptım' diye çağırdığı sağlık ekibine saldırdı

Kendisinde koronavirüs olduğu iddiasıyla 112'yi arayarak sağlık ekibi isteyen maganda, kendisini hastaneye götürmek isteyen doktora saldırdı.

31 Mart 2020 Salı 21:09
Manyağın zoruna bak | 'Koronavirüs kaptım' diye çağırdığı sağlık ekibine saldırdı

Manyağın zoruna bak | 'Koronavirüs kaptım' diye çağırdığı sağlık ekibine saldırdı



Türkiye bir yandan ölümcül koronavirüsle mücadele ederken, diğer yandan şüpheli magandaların çıkardığı zorluklarla boğuşuyor. Afyon'da yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı çektiğini ileri sürerek ambulans çağıran vatandaş, 2 dakika sonra gelen sağlık ekibine önce küfretti ardından da saldırdı. Saldırganı mahalle sakinleri güçlükle engellerken, saldırıya uğrayan doktor ve sağlık ekibi davacı oldu.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN SALDIRI


Edinilen bilgilere göre adı açıklanmayan bir kişi, 29 Mart gecesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti olduğunu söyleyip, yardım istedi. Gazlıgöl Caddesi üzerinde olduğunu söyledi. Ambulansla yola çıkan sağlık ekibi, 2 dakika sonra belirtilen yere ulaştı.


Ancak hasta olduğunu söyleyerek yardım isteyen kişi, hastaneye götürülmek istenince doktor ve acil tıp teknisyenine saldırdı. Sağlık personelinin beyaz kod vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Saldırgan, polis merkezinde alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Saldırıya uğrayan doktordan tepki 


Saldırıya uğrayan ekipte yer alan Doktor Mustafa Ali Kurt, kişisel sosyal medya hesabından "Ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetiyle 112 çağrı merkezini arayan hastamızın şikayetini dinledik ve Kovid-19 şüphesiyle kendisini hastaneye nakletmemiz gerektiğini söyledik. Hasta, 'ben hasta değilim' diyerek, hastaneye gitmek istemediğini söyleyerek, küfürler etmeye başladı. Akabinde ise üzerime saldırdı ve yumruk darbelerine maruz kaldım. Vatandaşlar araya girerek şahsı bizden uzaklaştırdı ancak bu kez de ambulansa saldırdı ve hasarlar oluştu. Bir hekim olarak artık nöbetlerimden 'bugün de ölmedik' diyerek, sevinerek çıkma noktasına getirildik. Sahada, acillerde, polikliniklerde meslektaşlarımın rutini haline gelen bu canilerin elini kolunu sallayarak çıkıp gidememesi lazım" mesajını paylaştı.

Darp raporu alan doktor Kurt ve sağlık personeli adına kurum avukatı tarafından hukuki süreç başlatıldı.
 

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Son Güncelleme: 31.03.2020 21:24
Anahtar Kelimeler:
MagandaAmbulans SaldırıDoktora Saldırı
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