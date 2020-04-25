Marmaray'da bombacı paniği | Çantamda bomba var gelmeyin



Marmaray tren rayları üzerine oturan bir şahıs 'Çantamda bomba var gelmeyin" diye bağırdı. İstanbul polisi, Marmaray hattı üzerine sırt çantası ile birlikte oturan şahsı ikna etmek için büyük çaba harcadı. "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın çelik rayları üzerine oturan Bakırköy Yenimahelle'de paniğe neden oldu.

İstanbul Bakırköy'de bir kişi, Marmaray raylarına oturarak sırt çantasında bomba olduğunu söyledi. Şahsın tavrı, civarda hareketli dakikalar yaşanmasına sebep oldu.

İstanbul Bakırköy'de Marmaray raylarına oturarak sırt çantasında bomba olduğunu söyleyen bir kişi hareketliliğe neden oldu. Yenimahalle durağı yakınlarında raylara oturan bir kişi sırt çantasında bomba olduğunu söyledi.

Şahsın bu hareketi neden gerçekleştirdiği gizemini korurken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uzun süre müzakereci ekipler tarafından ikna edilmek için çaba harcayan şüpheli şahıs önce yanındaki beyaz karton kutudan uzaklaştırıldı, daha sonra elindeki sırt çantasını bırakması sağlandı. Polis ekiplerinin ikna ettiği şüpheli şahsın kinliği belli değil. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kişinin sorgusu sürüyor.