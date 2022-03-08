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Marmaray'da gençlere 'Sevişme' saldırısı

Marmaray'da sarılarak yolculuk eden gençlere 'Neden sevişiyorsunuz' diye bağırarak saldıran şahıs ortalığı karıştırdı.

08 Mart 2022 Salı 02:33
Marmaray'da gençlere 'Sevişme' saldırısı

Marmaray'da gençlere 'Sevişme' saldırı



Marmaray'da seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere 'Neden sevişiyorsunuz' diyerek tekme tokat saldırdı. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Marmaray Kartal istasyonunda akşam saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir şahis birbirine sarılan bir çifte saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaray’daki yolculardan biri, karşısında oturan genç çifte ‘Terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz’ diyerek laf attı.

Gencin de karşılık vermesi üzerine şahıs gençlere saldırdı.

KAVGA ANI KAMERALARDA

Marmaray’da bulunan diğer yolcular kavgayı ayırmaya çalıştı. Gençler Kartal istasyonunda inerken, diğer yolcu yoluna devam etti.

Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolcunun gençle yumruklaştığı, diğer yolcuların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.
 

Son Güncelleme: 08.03.2022 03:19
Anahtar Kelimeler:
MarmaraySevişmeSaldırı
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