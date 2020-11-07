Marmaray'da görevli kadına küfür edene linç girişimi

Marmaray'da kadın görevliye küfür ve hakaret eden bir şahsa vatandaşların tepkisi sert oldu. Küfürbaz şahsı linçten güvenlik görevlileri kurtardı.

İstanbul Küçükçekmece'de kadın güvenlik görevlisine hakaret ettiği iddia edilen biri, istasyondaki diğer yolcular tarafından linç edilmek istendi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Marmaray istasyonunda görevli bulunan kadın güvenlik görevlisine iddiaya göre bir kişi küfretti.

Bunu duyan diğer güvenlik görevlileri, küfreden kişiyi yakaladı ve polis ekiplerine haber verdi.

Bu sırada yaşananlara şahit olan diğer vatandaşlar ise yakalanan kişiye saldırdı. Feci şekilde dövülen adamı yine istasyonda bulunan güvenlik görevlileri zor da olsa kurtardı ve polis ekiplerine teslim etti.

Yaşanan bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

