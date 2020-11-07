Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Marmaray'da görevli kadına küfür edene linç girişimi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Marmaray istasyonunda görevli bulunan kadın güvenlik görevlisine iddiaya göre bir kişi küfretti.

07 Kasım 2020 Cumartesi 09:31
Marmaray'da görevli kadına küfür edene linç girişimi

Marmaray'da görevli kadına küfür edene linç girişimi

Marmaray'da kadın görevliye küfür ve hakaret eden bir şahsa vatandaşların tepkisi sert oldu. Küfürbaz şahsı linçten güvenlik görevlileri kurtardı.

İstanbul Küçükçekmece'de kadın güvenlik görevlisine hakaret ettiği iddia edilen biri, istasyondaki diğer yolcular tarafından linç edilmek istendi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Marmaray istasyonunda görevli bulunan kadın güvenlik görevlisine iddiaya göre bir kişi küfretti.

Bunu duyan diğer güvenlik görevlileri, küfreden kişiyi yakaladı ve polis ekiplerine haber verdi.

Bu sırada yaşananlara şahit olan diğer vatandaşlar ise yakalanan kişiye saldırdı. Feci şekilde dövülen adamı yine istasyonda bulunan güvenlik görevlileri zor da olsa kurtardı ve polis ekiplerine teslim etti.

Yaşanan bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Marmaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afyon'da soygun | Hırsızlar dolar kurunun yükselmesini beklemiş
Afyon'da soygun | Hırsızlar dolar kurunun yükselmesini beklemiş
Dansçı kız cinayeti | Belarusyu Anastasiya'nın katili lise öğretmeni çıktı
Dansçı kız cinayeti | Belarusyu Anastasiya'nın katili lise öğretmeni çıktı
Mama kaplarını çalan hırsıza beyzbol sopalı tepki
Mama kaplarını çalan hırsıza beyzbol sopalı tepki
Gamze Açar cinayeti | Devre mülk otelde gece yarısı çığlığı
Gamze Açar cinayeti | Devre mülk otelde gece yarısı çığlığı
Gamze Açar cinayeti | Gamze'yi 5. kattan kim attı?
Gamze Açar cinayeti | Gamze'yi 5. kattan kim attı?
İzmir Depremi | Millet can kurtarmaya çalışırken o hırsızlık için gelmiş
İzmir Depremi | Millet can kurtarmaya çalışırken o hırsızlık için gelmiş
Düğün yolunda gelini döven damat gözaltına alındı
Düğün yolunda gelini döven damat gözaltına alındı
Depremzedelere gönderilen yardım malzemesini satarken yakalandı
Depremzedelere gönderilen yardım malzemesini satarken yakalandı
Deprem provakatörleri gözaltında | 2 kişi tutuklandı
Deprem provakatörleri gözaltında | 2 kişi tutuklandı
Kablo hırsızları bir mahalleyi okulsuz bıraktı
Kablo hırsızları bir mahalleyi okulsuz bıraktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim