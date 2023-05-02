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Marmaray Yenikapı durağında intihar

İstanbul sabah erken saatlerde Marmaray durağında bir intihar olayı ile güne başladı. Seferler aksarken soruşturma sürüyor.

02 Mayıs 2023 Salı 09:54
Marmaray Yenikapı durağında intihar

Marmaray Yenikapı durağında intihar

Marmaray'ın Yenikapı durağında meydana gelen bir intihar vakası nedeniyle Kazlıçeşme-Sirkeci arası seferler tek yön olarak hizmet veriyor. 

İstanbul'da Marmaray'ın Yenikapı durağında meydana gelen bir intihar vakası nedeniyle Kazlıçeşme-Sirkeci arası seferler tek yön olarak hizmet veriyor.


Marmaray seferlerinde aksama yaşanırken, intihar eden yurttaşın sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Marmaray'dan yapılan açıklamada ise, şunlar kaydedildi:

"Sayın yolcularımız; saat 08:23’te Yenikapı’da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle #Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır."
 

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Anahtar Kelimeler:
Marmaray
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