Martıyı alkollü kullanan yurttaş ehliyetinden oldu



İzmir'de mobil scooter uygulaması 'Martı' üzerinden kiraladığı elektrikli bisikletle polis ekipleri tarafından durdurulan A.E.'ye (21) alkolmetreyle yapılan ölçüm sonrası 0.83 promil alkollü çıktığı gerekçesiyle, ehliyetini yanında bulundurmadığı için 2 bin 250 TL para cezası yazılıp, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Konuyla ilgili Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurup, cezanın iptalini isteyen Avukat Seyit Ahmet Akyüz, "Söz konusu uygulamada, ehliyet bulundurma ve sürücü belgesine sahip olma yönünde bir şart olmadığından, alkol nedeniyle müvekkilin sürücü belgesine el konulması da kabul edilemez bir işlemdir. Kullanıcıların, sürücü belgesiz kişiler gibi değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

İzmir'de, mobil skuter uygulaması 'Martı'dan kiraladığı elektrikli bisikleti alkollü kullanırken polis ekiplerine yakalanan A.E.'nin (21) ehliyetine el konulup, yanında bulundurmadığı için 2 bin 250 TL ceza yazıldı. Konuyla ilgili Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurup, cezanın iptalini isteyen A.E.'nin avukatı Seyit Ahmet Akyüz, "Söz konusu uygulamada, ehliyet bulundurma ve sürücü belgesine sahip olma yönünde bir şart olmadığından, alkol nedeniyle müvekkilin sürücü belgesine el konulması da kabul edilemez bir işlemdir. Kullanıcıların, sürücü belgesiz kişiler gibi değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

'CEZALARIN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

İzmir'de yaşayan A.E., 15 Mayıs'ta arkadaşlarıyla alkol alıp eğlendikten sonra eve gitmek için yola çıktı. A.E., mobil skuter uygulamasından elektrikli bisiklet sınıfındaki bir aracı kiraladı. Kordonboyu'nda aracı sürerken, polis ekipleri kontrol amaçlı A.E.'yi durdurdu. Alkolmetreye üflemesi istenen A.E., raporlara göre 0,83 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine ekipler, A.E.'ye 'alkollü araç kullanmak' ve 'ehliyeti yanında bulundurmamak' suçlarından, 2 bin 250 TL idari ceza kesti. Ayrıca A.E.'nin ehliyetine de 6 aylığına de el konuldu.

A.E.'nin durumu anlattığı avukatı Seyit Ahmet Akyüz, mevzuatı inceledi. Müvekkilinin kullandığı aracın elektrikli bisiklet sınıfında olduğunu ve kullanımı için ehliyet gerektirmediğini fark eden Akyüz, cezaların iptali için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, dava açtı. Akyüz, "Söz konusu yazılımda, sürücü belgesi olsun olmasın, 15 yaşını doldurmuş herkesin bu uygulamadan faydalanabileceği açıkça belirtilmiştir. Bu şartlar altında, akıllara sürücü belgesine sahip olmayan ancak alkollü olan kişi ne türden bir ceza verileceği sorusu geliyor. Ehliyet bulundurma ve sürücü belgesine sahip olma yönünde bir şart olmadığından, alkol nedeniyle ne müvekkilin sürücü belgesine el konulması ne de ehliyeti bulundurmamaktan ceza kesilmesi de kabul edilemez bir işlemdir. Kullanıcıların, sürücü belgesiz kişiler gibi değerlendirilmesi gerekiyor. Kabul anlamına gelmemekle beraber, alkollü şekilde trafikte bulunmaktan bir idari para cezasına tabi tutulsa dahi, bulundurmak zorunda olmadığı sürücü belgesine el konulması mümkün değildir" dedi.

Mahkemeden çıkacak olan karara göre elektrikli scooterlarla ilgili yeni düzenlemelerin gelebileceğinin altını çizen Akyüz, "Yapılan düzenlemelerde bu araçların bir sürücü belgesine ihtiyaç duymadığı açıkça ortadadır. Bunlar karayoluna çıkan araçlar olduğundan hiç kimse alkollü kullanımını tasvip etmeyecektir. Ancak mahkeme hukuki bir denetim yapacak ve konuyla ilgili karar verecektir. Alkollü kullanılabileceğine yönelik bir karar çıkacağını düşünmüyoruz ancak çıkarsa büyük ihtimalle yeni bir düzenleme yoluna gidilecektir" diye konuştu.