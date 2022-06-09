Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Martıyı alkollü kullanan yurttaş ehliyetinden oldu

Alkollü araç kullananlara karşı günün her saatinde mücadele eden trafik ekipleri bu kez alkollü scooter kullanan şahsın ehliyetine el konuldu

09 Haziran 2022 Perşembe 17:47
Martıyı alkollü kullanan yurttaş ehliyetinden oldu

Martıalkollü kullanan yurttaş ehliyetinden oldu


İzmir'de mobil scooter uygulaması 'Martı' üzerinden kiraladığı elektrikli bisikletle polis ekipleri tarafından durdurulan A.E.'ye (21) alkolmetreyle yapılan ölçüm sonrası 0.83 promil alkollü çıktığı gerekçesiyle, ehliyetini yanında bulundurmadığı için 2 bin 250 TL para cezası yazılıp, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Konuyla ilgili Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurup, cezanın iptalini isteyen Avukat Seyit Ahmet Akyüz, "Söz konusu uygulamada, ehliyet bulundurma ve sürücü belgesine sahip olma yönünde bir şart olmadığından, alkol nedeniyle müvekkilin sürücü belgesine el konulması da kabul edilemez bir işlemdir. Kullanıcıların, sürücü belgesiz kişiler gibi değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

İzmir'de, mobil skuter uygulaması 'Martı'dan kiraladığı elektrikli bisikleti alkollü kullanırken polis ekiplerine yakalanan A.E.'nin (21) ehliyetine el konulup, yanında bulundurmadığı için 2 bin 250 TL ceza yazıldı. Konuyla ilgili Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurup, cezanın iptalini isteyen A.E.'nin avukatı Seyit Ahmet Akyüz, "Söz konusu uygulamada, ehliyet bulundurma ve sürücü belgesine sahip olma yönünde bir şart olmadığından, alkol nedeniyle müvekkilin sürücü belgesine el konulması da kabul edilemez bir işlemdir. Kullanıcıların, sürücü belgesiz kişiler gibi değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

İzmir'de yaşayan A.E., 15 Mayıs'ta arkadaşlarıyla alkol alıp eğlendikten sonra eve gitmek için yola çıktı. A.E., mobil skuter uygulamasından elektrikli bisiklet sınıfındaki bir aracı kiraladı. Kordonboyu'nda aracı sürerken, polis ekipleri kontrol amaçlı A.E.'yi durdurdu. Alkolmetreye üflemesi istenen A.E., raporlara göre 0,83 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine ekipler, A.E.'ye 'alkollü araç kullanmak' ve 'ehliyeti yanında bulundurmamak' suçlarından, 2 bin 250 TL idari ceza kesti. Ayrıca A.E.'nin ehliyetine de 6 aylığına de el konuldu.

'CEZALARIN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

A.E.'nin durumu anlattığı avukatı Seyit Ahmet Akyüz, mevzuatı inceledi. Müvekkilinin kullandığı aracın elektrikli bisiklet sınıfında olduğunu ve kullanımı için ehliyet gerektirmediğini fark eden Akyüz, cezaların iptali için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, dava açtı. Akyüz, "Söz konusu yazılımda, sürücü belgesi olsun olmasın, 15 yaşını doldurmuş herkesin bu uygulamadan faydalanabileceği açıkça belirtilmiştir. Bu şartlar altında, akıllara sürücü belgesine sahip olmayan ancak alkollü olan kişi ne türden bir ceza verileceği sorusu geliyor. Ehliyet bulundurma ve sürücü belgesine sahip olma yönünde bir şart olmadığından, alkol nedeniyle ne müvekkilin sürücü belgesine el konulması ne de ehliyeti bulundurmamaktan ceza kesilmesi de kabul edilemez bir işlemdir. Kullanıcıların, sürücü belgesiz kişiler gibi değerlendirilmesi gerekiyor. Kabul anlamına gelmemekle beraber, alkollü şekilde trafikte bulunmaktan bir idari para cezasına tabi tutulsa dahi, bulundurmak zorunda olmadığı sürücü belgesine el konulması mümkün değildir" dedi.

Mahkemeden çıkacak olan karara göre elektrikli scooterlarla ilgili yeni düzenlemelerin gelebileceğinin altını çizen Akyüz, "Yapılan düzenlemelerde bu araçların bir sürücü belgesine ihtiyaç duymadığı açıkça ortadadır. Bunlar karayoluna çıkan araçlar olduğundan hiç kimse alkollü kullanımını tasvip etmeyecektir. Ancak mahkeme hukuki bir denetim yapacak ve konuyla ilgili karar verecektir. Alkollü kullanılabileceğine yönelik bir karar çıkacağını düşünmüyoruz ancak çıkarsa büyük ihtimalle yeni bir düzenleme yoluna gidilecektir" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
MartıAlkollü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TikTok sapığı Pakistanlı'lara operasyon, 7 tutuklama 17 sınır dışı
TikTok sapığı Pakistanlı'lara operasyon, 7 tutuklama 17 sınır dışı
İş görüşmesinde taciz etti, serbest bırakıldı
İş görüşmesinde taciz etti, serbest bırakıldı
İzmit'te otobüs sapığı yakalandı
İzmit'te otobüs sapığı yakalandı
Türk dünyası konserinde genç kıza Afganlı tacizi
Türk dünyası konserinde genç kıza Afganlı tacizi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldırıya tepki yağıyor
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldırıya tepki yağıyor
Saat kulesinde restorasyon skandalı | Asırlık saati çaldılar
Saat kulesinde restorasyon skandalı | Asırlık saati çaldılar
Ezan sisteminden Bülent Ersoy dinleten adam tahliye edildi
Ezan sisteminden Bülent Ersoy dinleten adam tahliye edildi
Asker eğlencesi kavgaya döndü, vatandaşlar tepki gösterdi
Asker eğlencesi kavgaya döndü, vatandaşlar tepki gösterdi
Okulda dansöz oynattılar | Skandal müdürü koltuğundan etti
Okulda dansöz oynattılar | Skandal müdürü koltuğundan etti
Otobüste pişkin tacizci | Kendini 'Mühendisim' diye savundu
Otobüste pişkin tacizci | Kendini 'Mühendisim' diye savundu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim