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Maske takmadılar, uyaran polisin üstüne tükürdüler

Duyarsızlık, tedbirsizlik, kasten saldırıya dönüşen virüslü saldırı. Maske takmayan iki duyarsız maganda, kendisini uyaran polis memuruna tükürükle saldırdı.

29 Aralık 2020 Salı 19:39
Maske takmadılar, uyaran polisin üstüne tükürdüler

Maske takmadılar, uyaran polisin üstüne tükürdüler

Koronavirüsle mücadele devam ederken, vatandaşların ihmalkarlığı, duyarsızlığı ve en önemlisi kasten takmayanların, kendilerini uyaranlara karşı küstahlığı görenleri adeta dehşete düşürüyor.

Maske takmayan iki kişiyi uyaran polis, araç içindeki magandaların tükürüklü saldırısına uğradı. İşte o haberin detayları;

Tekirdağ'da 2 şahıs, maske takmaları konusunda kendilerine uyarıda bulunan polis ekiplerine mukavemette bulundu. Polis ekiplerine tükürerek 'Biz hastaysak siz de hasta olun' diyen şahıslar gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kendilerini uyaran polis ekiplerine mukavemette bulunan 2 şahıs, polis ekiplerine tükürerek ‘Biz hastaysak siz de hasta olun’ dedi.

Alkol ya da herhangi bir madde etkisinde olduğu düşünülen şahıslar, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ekip otosunda memurlara hakaret ve tehditler savuran T.K. ve B.A. isimli şahısları, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
Maske
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