Maske takmadılar, uyaran polisin üstüne tükürdüler
Koronavirüsle mücadele devam ederken, vatandaşların ihmalkarlığı, duyarsızlığı ve en önemlisi kasten takmayanların, kendilerini uyaranlara karşı küstahlığı görenleri adeta dehşete düşürüyor.
Maske takmayan iki kişiyi uyaran polis, araç içindeki magandaların tükürüklü saldırısına uğradı. İşte o haberin detayları;
Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kendilerini uyaran polis ekiplerine mukavemette bulunan 2 şahıs, polis ekiplerine tükürerek ‘Biz hastaysak siz de hasta olun’ dedi.
Alkol ya da herhangi bir madde etkisinde olduğu düşünülen şahıslar, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Ekip otosunda memurlara hakaret ve tehditler savuran T.K. ve B.A. isimli şahısları, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.