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Maske takmayan turist, polise hakaret etti

Koronavirüs testi ve herhangi bir karantina kısıtlaması uygulamayan Türkiye'ye kolunu sallaya sallaya giren turistler, kuralları hatırlatan polis ekiplerine hakaret etti.

22 Kasım 2020 Pazar 22:36
Maske takmayan turist, polise hakaret etti

Maske takmayan turist, polise hakaret etti

AB ülkelerinin tamamı ve dünyanın çok sayıda devleti koronavirese karşı adeta duvar örerken, hiç bir kısıtlama ya da koruyucu önlem olmadan Türkiye'ye gelen turistlerin küstahlığı görenleri hayrete düşürdü. Maske takmayan, sosyal mesafe kurallarına uymayan yabancıların vurdum duymazlığı vatandaşları çileden çıkarırken, duruma müdahale eden güvenlik güçleri beklenmedik tepki ile karşılaşıyor.


İstanbul İstiklal Caddesi'nde yapılan maske ve sigara denetimi sırasında ceza yazılan iki kadın turist ve polis arasında tartışma çıktı. Polise İngilizce 'Kapa çeneni' diyen kadın turist gözaltına alındı.

İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından İstiklal Caddesi’nde maske ve sigara denetimi yaptı.

Denetlemelerde maske takmayan ve sigara içen 40’ı aşkın kişiye ceza kesildi.

Polis, iki yabancı kadın turiste de maske takmadıkları için ceza kesileceğini söyledi. Fas uyruklu Hollanda vatandaşı oldukları öğrenilen iki kadın turist, o sırada kendilerini görüntüleyen basın mensubunu fark etti. Kadınlardan biri kamerayı işaret ederek, görüntü vermek istemediklerini söyledi. Bunun üzerine devreye giren bir polis, görüntü alan kişinin gazeteci olduğunu ve çekim yapabileceğini belirtti. Ancak kadınlar polisle tartışmaya başladı.

Telefonu çıkaran kadın turist kendilerine açıklama yapmaya çalışan polisi gizlice görüntülemeye başlayınca, polis müdahale ederek telefonunu aldı. Kadın turistin polise İngilizce “O beni çekebiliyorsa ben de seni çekebilirim, kapa çeneni” demesi üzerine polis iki kadını gözaltına alarak karakola götürdü.

Öte yandan, yapılan tüm uyarılara ve kısıtlamaya rağmen caddede maske takmayan ve sigara içen çok sayıda kişinin olduğu görüldü.
 

Anahtar Kelimeler:
MaskeTurist
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