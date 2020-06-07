Maske uyarısı yapan polis memurlarına saldırı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller arasında yer alan Elazığı'da, vatandaşın sağlığını hiçe sayan üç kişi, kendilerini uyaran polis memurlarına saldırdı.
Elazığ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetleme yapan 2 polis memuru, maske takmaları konusunda uyardığı 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Yaralanan polisler tedaviye alınırken, olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.
SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yapılan incelemede kasten yaralama, taciz ve uyuşturucudan haklarında suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye gönderilecek.