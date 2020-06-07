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Maske uyarısı yapan polis memurlarına saldırı

Koronavirüs salgınına karşı maskesiz sokağa çıkma yasağının sıkı sıkıya uygulandığı Elazığ'da 3 kişi kendisini uyaran polis memurlarına saldırdı.

07 Haziran 2020 Pazar 21:24
Maske uyarısı yapan polis memurlarına saldırı

Maske uyarısı yapan polis memurlarına saldırı


Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller arasında yer alan Elazığı'da, vatandaşın sağlığını hiçe sayan üç kişi, kendilerini uyaran polis memurlarına saldırdı. 

Elazığ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetleme yapan 2 polis memuru, maske takmaları konusunda uyardığı 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Yaralanan polisler tedaviye alınırken, olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Elazığ kent merkezindeki Vali Fahri Bey caddesinde meydana geldi. Koronavirüs tedbirlerini denetleyen polis ekipleri, maskesiz dolaşan G.G.'ye (28) uyarı yapmasının ardından aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kaçtığı pasajda G.G.'yi yakalayan 2 polis memuru, şüpheli ile birlikte arkadaşları olan O.G. (28) ve E.T.'nin (25) saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, meslektaşlarını darbeden 3 şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Şüpheliler gözaltına alırken, sağlık ekipleri ise uğradıkları saldırıda yaralanan 2 polis memurunu ambulansla hastaneye götürdü.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yapılan incelemede kasten yaralama, taciz ve uyuşturucudan haklarında suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye gönderilecek.

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