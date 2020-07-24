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Maskeli hırsızlar 7 okuldan Atatürk büstü çaldı

Bursa'da bulunan okullardan Atatürk'e ait büstleri maskeli hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı. 2 hırsıza ait görüntüler ise görenleri hayrete düşündü.

24 Temmuz 2020 Cuma 17:45
Maskeli hırsızlar 7 okuldan Atatürk büstü çaldı

Maskeli hırsızlar 7 okuldan Atatürk büstü çaldı

Bursa polisi, okullardan Atatürk büstü çalarak hurdacılara satan iki soyguncuyu yakalayarak savcılığa teslim etti. Akılalmaz hırsızlık olayının failleri çaldıkları 7 büstü hurdacıya sattıktan sonra düzenlenen operasyonla göz altına alındı.


Olay, Yıldırım ve Kestel ilçelerinde bulunan çeşitli okullarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. ve M.T. isimli 2 hırsız, Yıldırım ve Kestel ilçelerinde bulunan 7 farklı okula 15 gün içerisinde hırsızlık için girdi.

Edinilen bilgilere göre, okul bahçesine girdikten sonra Atatürk büstlerini çalan hırsızlar daha sonra çaldıkları büstleri hurdacıya sattı. Sabah okula gelen görevliler büstlerin yerinde olmadığını fark ettiğinde durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelerek parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesinde bulunan ekipler, 2 hırsızın K.A. ve M.T. olduğunu belirledi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, K.A. ve M.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularında büstleri M.E. ve G.E. isimli hurdacılara sattıklarını belirtmesi üzerine büstleri alan 2 hurdacı da gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki ifadeleri alınan 4 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 15 gün içerisinde 7 farklı okulda bulunan Atatürk büstlerini çalan hırsızlar saniye saniye güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, şapka ve maske ile yüzünü kapatıp, şort giyen hırsızın okul bahçesine girdiği ve bir süre sonra Atatürk büstünü sökerek taşımaya başladığı o anlar kameralar tarafından saniye saniye yansıdı.

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